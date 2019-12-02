开车听音乐，为心脏减压
交通拥堵、不文明驾驶让不少人患上“路怒症”，心脏也承受着很大压力。巴西圣保罗州立大学、英国牛津布鲁克斯大学和意大利帕尔玛大学的研究者发现，开车时听合适的音乐，有助减轻心脏压力。
研究人员选取了5名年龄在18~23岁的女性参与者，分析了音乐对她们心脏承受压力的影响。这些女性身体健康，每周驾车1~2次，驾龄有1~7年。研究人员之所以选择平时不怎么开车的女性，是因为经常开车且拥有驾照时间很长的人更能适应交通紧张情况。测试为期两天，第一天，她们在交通拥堵路段行驶3公里，不听音乐；第二天，在同一时段沿着相同路线开车，但听音乐。研究人员通过心率变化，评估了参与者心脏承受的压力水平。结果显示，开车时不听音乐的参与者，心率变异性降低，压力较大；听音乐的人心率变异性增加，交感神经系统活性降低，压力水平较低，有利于心血管健康。▲ （萧忠彦）
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