受访专家：

南方医科大学南方医院心血管内科主任医师 许顶立

中国科学院心理研究所研究员 张 侃

解放军总医院内分泌科副主任医师 杨庆国

现代社会中，每个人都被快节奏推动着，从孩童到中老年人，似乎人人都承受了来自学业、事业、家庭等多方面的压力，疲劳对健康的危害也愈加明显。《生命时报》记者采访了三位权威专家，教大家如何对抗疲劳这个隐形“杀手”。

老觉得累，别忽视

2017年，原国家卫生和计划生育委员会发布数据显示，我国每年约55万人发生心脏骤停并死亡，相当于不到1分钟就有1人猝死。有研究发现，大多数猝死者生前都经历过连续加班和异常疲劳。2018年，一项针对上海某中学毕业班学生的调查显示，96.59%的学生有下午打瞌睡、提不起精神的现象；81.23%的学生头昏脑胀、记忆力下降。中年人更是因家庭、事业双重压力而疲惫不堪，数据显示，大城市七成白领都处于“过劳”状态，他们平均每天工作10小时以上，连续出差、加班，回家还要照顾老人和孩子，长期睡眠不足、三餐不定，处于面色暗哑、头疼胸闷、易怒烦躁的状态，自嘲为“被累倒的一代”。

疲劳分为病理性和生理性的。在病理性疲劳中，有一种最易被人们忽视的疾病，1987年美国疾病控制中心将其正式命名为“慢性疲劳综合征”。据统计，全球至少1700万人受到该疾病影响，20~50岁的中青年较多。中国健康教育协会在上海、北京、广州等10个大城市开展的慢性疲劳综合征初步调查显示，各城市人群慢性疲劳综合征患病率约为10%~25%，且大多数患者患病时间在一年半以上，30%左右的人竟有长达5年的疲劳感。

一般来说，持续3~6个月不缓解的疲劳，并伴随低热或淋巴结肿大，或其他系统的紊乱或损害，如脱发、睡眠障碍、体重增加或减少、厌食、腹泻等全身多部位不适的，可诊断为慢性疲劳综合征。这类人由于免疫功能下降和身体内致敏因素增加，容易发生各种感染、自身免疫性疾病，如患红斑狼疮、干燥综合征等风险都比健康人群高，而且患癌症和抑郁症的几率也随之升高。但统计结果显示，只有6%的慢疲患者就诊过，绝大多数患者认为这不是病，更有一部分人因睡眠障碍而自作主张乱服安眠药，造成严重的药物依赖，这部分人最终极易发展成为棘手的慢性疼痛患者——心因性疼痛。因此，识别并治疗慢性疲劳综合征非常重要。

不要把疲劳拖成病

除了慢性疲劳综合征，有些消耗性疾病也会造成病理性疲劳。一些疾病会导致机体代谢异常或过度消耗能量，从而导致人体容易产生疲劳感。专家提醒，身体疲劳还应警惕以下几类疾病。

心血管疾病。南方医科大学南方医院心血管内科主任医师许顶立告诉《生命时报》记者：“急性心梗、心衰和早期动脉粥样硬化常会出现不明原因的容易疲劳、头晕、头痛、气喘等症状。”《美国心脏协会杂志》近日发布的研究也显示，易疲劳人群患心脏病的风险更高。尤其是一些患者长期感到疲劳，但经心电图和心脏超声检查却无明显心脏瓣膜疾病或心肌缺血，应由医生进一步检查诊断以明确病因。

糖尿病。解放军总医院内分泌科副主任医师杨庆国表示，几乎所有糖尿病患者最初都会感到疲劳乏力，但这种早期症状常被忽略，误以为是生活压力大、工作太累等原因造成，导致很多人的血糖未得到及时有效控制。因此，有糖尿病高危因素，如肥胖、高血压、高脂血症、糖尿病家族史等人群，随着年龄增长出现疲劳、乏力症状时，一定要警惕糖尿病，尽早到医院就诊。

癌症及自身免疫性疾病。美国“癌症网站”2016年总结美国癌症研究协会等机构的研究数据后提示公众，睡眠、休息充足的情况下，仍长期感觉疲劳的人群，需要警惕癌症、贫血及自身免疫性疾病，如甲状腺疾病、系统性红斑狼疮等，应及时到医院检查。

好习惯，破解疲劳的关键

排除疾病导致的疲劳，生理性疲劳在人群中更为普遍，通常发生于中青年人群，一般由压力过大、剧烈运动、睡眠不足、不科学减肥等主观原因以及天气、季节等客观因素引发，一般适当休息后便可缓解。中国科学院心理研究所研究员张侃表示，疲劳对人的影响一般分为两个层次，轻度疲劳会导致身体不适和认知能力下降，重度疲劳可能造成心理问题和社会适应能力障碍等。许顶立建议，长期疲劳人群需要重视从运动、睡眠、饮食、心理等多方面进行调整，必要时还可通过中医调理、辨证治疗逐步改善。

坚持锻炼，赶走疲劳。美国乔治亚大学研究发现，久坐会让人感觉很累，每周坚持锻炼3次，每次运动20分钟，能有效赶走疲劳，而且运动还有助提高身体的新陈代谢，提升机体免疫力。

规律作息，定期体检。保证充足睡眠、规律作息是抗疲劳的关键。建议大家养成午睡习惯，但时间最好不要超过半小时。另外，无论老年人还是中青年人，都要保证每年体检一次，以便对疾病早诊早治。

饮食规律，营养均衡。饮食上要尽量做到多样、均衡，远离“垃圾食品”。建议适量多吃些牛肉、深绿叶蔬菜、坚果等含铁丰富的食物。因为缺铁会降低人体内血液输送氧气和营养物质的能力，导致人出现思维迟钝、易怒、注意力不集中等问题。另外，缺水也会降低氧气和营养物质在血液内的输送能力，进而导致人体感觉疲倦，所以成年人每天至少需饮用1.5 升水，建议少量多次饮用，不要等到口渴时才喝。

心情愉悦，别太较真。张侃表示，要防止疲劳、保持充沛的精力，就要保持愉快的心情，培养自己坚强、乐观、开朗、幽默的性格，不必过于追求完美，凡事别太较真。同时，应注意培养广泛的兴趣，感到焦虑时要学会积极调节，比如短期旅游、爬山远眺、跳舞唱歌、摄影绘画等都是缓解疲劳的好方法。▲（生命时报记者 江越）