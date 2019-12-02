爱吃素食拒绝甜 英国百岁老人教芭蕾
现年100岁的亨利·丹顿仍在从事芭蕾舞教学工作，没有退休的打算。他曾经在世界各地的舞台上表演过，后来成为资深教练，指导新一代的芭蕾舞蹈演员。
这位出生在英国的百岁老人拥有健康的身体和头脑，独自生活，自己开车，熟练使用智能手机，还爱到世界各地旅行。他最近刚完成在美国密西西比州贝翰文大学舞蹈系的实习工作，随后开始在该州各地教授芭蕾舞。
接受记者采访时，丹顿说：“我没什么稀奇的，只是能照顾好自己罢了。身体是自己的本钱，离了它什么都玩不转。”一想到退休，他就来气：“我看到一些人退休后很无聊，不知道该做些什么，这样健康状况自然下降。我喜欢教学工作，不想退休，学员是我生活的动力。”
此前在欧洲、南美和澳大利亚等地从事舞蹈表演和教学工作之后，丹顿于1996年搬到美国密西西比州。贝翰文大学舞蹈系主任克里斯塔·鲍尔说：“丹顿先生的专业技能在我们州是无与伦比的，学生们都很盼望他来上课。”
对于为什么活到如此高龄，丹顿谈了自己的心得。50多年前，他被诊断患有霍奇金淋巴瘤，从此丹顿就成了素食主义者。这种病还夺走了他弟弟的生命。从49岁开始，丹顿再没吃过红肉和家禽肉，只吃新鲜果蔬、植物种子和坚果。每天他要喝大量胡萝卜汁，吃少量乳制品（包括奶酪和牛奶），偶尔也吃黑巧克力，但从不吃其他甜食。
丹顿认为，跳舞是帮助他保持健康的主要原因之一。除了跳芭蕾舞，他还喜欢游泳。每天起床前，他要给自己做一次深度按摩，从头皮开始，向下移动到脖颈、肩膀、双臂、腿和脚，足足有1小时之久，这充分刺激了血液循环。他在按摩身体的每一个部位时都要计数，这有助于集中注意力，促进大脑功能活跃。丹顿忙碌晨练的另一部分是用弹力带做拉伸，把浑身上下的筋骨抻个遍。
丹顿是一个乐观主义者，对什么事情都看得开。他认为悲观地活着没有任何意义，情绪绝对会影响身体健康。他对世界充满了好奇感，不断学习各种电子设备的新功能，每天都上网浏览新闻。
丹顿一生中只抽过一次烟，那还是他刚来美国时看到周围的人都抽烟才忍不住尝试了下，此后再没碰过烟。他已经有10年没去看医生了，只是几年前在社区医院注射过流感疫苗。每天除了教芭蕾舞，丹顿还写起了回忆录。
这位百岁老人说：“好身体是上天赐的礼物，我要好好照顾它，健康地活下去。”▲（赵鹏程 编译）
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