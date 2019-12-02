受访专家：南京市儿童保健所研究员 郑 蓉

一些细心的家长发现，孩子在某个时期会对特定事物非常感兴趣，而过了这个时期又会转向其他方面。南京市儿童保健所研究员郑蓉说，这种情况叫敏感期。意大利教育家蒙台梭利曾指出，儿童在0~6岁的成长过程中受内在生命力驱使，在某个时间段内表现出对某些事物认知、探索的强烈兴趣，会专心吸收环境中某类事物的特质并不断重复实践。顺利通过一个敏感期后，儿童的心智水平便上升到一个新层面。因此，家长要把握住敏感期，引导、教育孩子。

0~3岁是感觉和口语敏感期，孩子的触觉、视觉、听觉、味觉和嗅觉这五大感觉会飞速发展。在这个阶段，家长可以多与孩子做抚触、身体按摩等触觉游戏，带他到户外看颜色鲜艳的东西、听大自然的声音，多和他说话、讲故事。当他需要表达自我感受时，自然就开口说话了。同时在添加辅食后，要注意饮食清淡，保护孩子的味觉敏感度。另外，0~2岁是孩子秩序感的敏感期，他会逐渐意识到物有所归、事情有序，可以通过把握环境、支配细节来预期事件发展，这也是安全感的来源，是孩子最初的逻辑和自律。在这个时期，家长要给孩子提供一个井井有条的环境，帮助孩子培养物品归位的习惯和良好健康的生活作息。

孩子到了3~4岁，将进入执拗的敏感期，表现为事事都要依他的想法和意图去办，否则情绪就会大起大落，如发脾气、哭闹等。这时，家长一定尊重孩子，给他足够的耐心和关照，并学会安抚孩子的情绪。同时，1.5~4岁也是孩子的微小事物敏感期。他常常会做出一些家长不理解的细小动作，如捏起一片掉落的叶子不停地往花盆里插，或不停地摆弄花手绢等，这正是培养孩子观察能力的好时机，家长一定要保护好孩子的这种兴趣并引导他养成对事物观察入微的习惯。

当孩子从自己玩耍过渡到想找小伙伴一起玩耍时，标志着他进入了社会行为敏感期，大多数孩子会在2.5~5岁经历这个阶段。他开始喜欢结交朋友，喜欢参与群体活动，这个时期的良好家教有助孩子学会遵守社会规则、生活规范及日常礼节。3~6岁的孩子会进入认字与书写敏感期。在这个阶段，孩子只能宏观地认识文字，家长可以准备彩笔、文字卡片等材料供他涂鸦。但值得注意的是，过度练字对3~4岁孩子的手部发育有不良影响，这个阶段多与孩子进行亲子阅读活动是比较好的选择。

郑蓉强调，每个孩子进入不同敏感期的时间不一定相同，表现也不一样，家长一定要细心观察，对孩子在敏感期中出现的一些特有行为不要武断评价，要结合孩子的性格综合分析，对孩子出现的良好行为予以鼓励强化，不好的行为予以耐心纠正指导，顺应天性、追随兴趣，帮他度过各个敏感期。（记者 江 越）