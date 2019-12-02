医保谈判准入药品新增70个
本报北京12月1日电 （记者叶紫）国家医保局、人社部近日联合印发《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》，公布了谈判药品准入结果。2019年国家医保药品目录将于2020年1月1日起实施。
本次谈判共涉及150个药品，包括119个新增谈判药品和31个续约谈判药品。119个新增谈判药品谈成70个，价格平均下降60.7%。三种丙肝治疗用药价格降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药价格降幅平均在65%左右。31个续约药品谈成27个，价格平均下降26.4%。患者个人负担将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。
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