云南发布白酒风险预警公告
本报讯 （记者陆继才）11月25日，云南省卫生健康委在官网发布白酒消费安全风险预警公告。公告指出，近日，云南省西双版纳州勐海县发生一起工业酒精导致19人中毒，5人死亡的恶性事件。
公告要求各级市场监管部门要结合整治食品安全问题联合行动，在全省开展散装白酒生产加工专项整治，加大对白酒生产、流通领域的监管力度，坚决打击白酒制假造假等违法行为。公告强调，加强对农村自办宴席食品安全的检查指导，严禁在集体用餐中提供家庭自酿酒或散装储藏酒。公告提醒公众通过合法渠道购买白酒，选购正规厂家生产的预包装酒品。不要购买无产品标识、无生产厂家、无生产地址的散装白酒。不要购买、饮用私自勾兑和来源不明的散装白酒。家庭自酿白酒严禁对外出售。（记者陆继才）
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