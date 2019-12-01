国际精准健康产业高峰论坛暨康健医疗区推介会在上海举办

11月29日，泰州医药高新区国际精准健康产业高峰论坛暨康健医疗区推介会在上海举办。据了解，这是泰州医药高新区以“聚焦大健康，融入长三角”为主题举办的产业推介会的分论坛之一，也是一次以精准健康产业为主题举办的专业化区域招商活动。与会嘉宾齐聚一堂，共同探讨了精准健康产业发展的前景。会上，7个医疗类项目成功签约，投资总额超47.2亿元。泰州医药高新区党工委委员、管委会副主任李金兵主持会议。

泰州医药高新区党工委委员、管委会副主任潘爱民以“聚焦精准健康 铸就医药名城”为主题，介绍了中国医药城作为第一个国家级医药高新区的产业基础，并指出康健医疗区作为今后一个阶段跨越发展的重点，将全力建设集研发、生产、医疗、临床、应用为一体的大健康产业载体，并加快生物医药向“药、医、养、食、游”全产业链的大健康产业拓展，着力打造上海医疗中心的副中心，努力成为上海的“后花园、卫星城”，全面融入和服务长三角，共同推动大健康产业蓬勃发展。潘爱民希望本次高峰论坛能够成为泰州和上海在精准健康领域进一步深化合作的平台，增进了解、促进交流、加强合作。

此外，上海市卫生和健康发展研究中心金春林主任分享了医改政策及其行业影响分析，上海健康医学院发展规划处钱芝网处长对泰州市发展康养产业的优势与投资方向做了深刻的分析。

据了解，本次高新区康健医疗区上海招商活动取得务实效果,各在谈项目得到了有力推动。企业方纷纷表示将于近期来泰考察,加快推动项目落地。此次活动为精准健康产业招商和与上海合作工作打下良好基础。