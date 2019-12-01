第十四届健康与发展中山论坛、2019年吴阶平医学奖颁奖大会在广东中山举行

第十四届健康与发展中山论坛、2019年吴阶平医学奖颁奖大会于12月1日在广东省中山市举行。第十二届全国政协副主席、中国科协名誉主席、吴阶平医学奖评审委员会主席、中国科学院院士韩启德出席大会并为获奖者颁奖。

大会现场

据悉，中国工程院院士、呼吸病学与危重症医学专家、中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰，中西医结合血液病学专家、哈尔滨医科大学附属第一医院张亭栋荣获2019年度吴阶平医学奖。

另据了解，免疫学专家、清华大学医学院院长、中国科学院院士董晨，皮肤病与性病学专家、中南大学副校长陈翔，天然药物化学专家、中国人民解放军海军军医大学药学院副院长张卫东，消化病学及消化内镜学专家、中国人民解放军总医院第一医学中心消化内科主任令狐恩强，中西医结合临床与药理学专家、北京中医药大学副校长王伟，军事预防医学和生物医学工程学专家、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院王升启分别获得2019年度吴阶平医药创新奖。

经国家科技部批准设立的吴阶平医学奖和吴阶平医药创新奖每年颁发一次。吴阶平医学奖授予促进中国医学科学技术进步，为我国医疗卫生事业发展做出突出贡献的个人。吴阶平医药创新奖主要奖励59周岁以下，在医学、药学研究和应用领域取得创新性成就的中青年医药工作者。

此外，在论坛开幕式和颁奖大会上，邀请清华大学医学院院长、中国科学院院士董晨，首都医科大学副校长、中国科学院院士王松灵，全军临床病理学研究所所长、中国科学院院士卞修武，中科院上海药物研究所所长李佳，日本东京经济大学周牧之与中山市政府领导一起，共同就“构建湾区创新共同体”展开对话。