江中制药成立五十周年大会在江西召开
11月29日，江中制药五十周年大会在江西艺术中心大剧院召开。华润集团、江西省市等政府有关部门的领导，以及华润江中的商业伙伴、合作媒体及广大员工代表共同纪念江中制药成立五十周年。大会通过人民网视频直播方式，向全国进行直播。
江中制药五十周年大会
据了解，50年来江中制药一直践行“用极致创新”的理念，使中医药智慧进入万千家庭。在不断创新发展中，传承国药精粹，将领先科技技术融入百姓现代健康生活。坚持“家中常备药”的特色，江中让中药走进千家万户。据一位江中制药工作人员介绍，所有中药材原辅料进厂，都要进行苛刻的重金属和农药残留检测。生产过程当中，比如制粒、压片、包衣、铝塑等等，每一道工序都有严苛的标准。国家批授的“智能制造新模式”，中药提取可视化、数字化的智能生产线；4个国家级研发平台、3个省级研究中心和2个省级创新团队，不仅是江中制药保证生产的基础，也为公司延伸处方药，做中药特色专科品种，打造基层心脑血管疾病防治平台提供了助力。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
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