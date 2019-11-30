中医养生：手脚发冷，用黄芪桂枝

有的人气温一降，手脚就出现发凉、发白、发麻甚至疼痛的现象。中医认为，手足发冷（厥冷）多与人体虚弱、肾阳不足，导致寒邪阻遏阳气、气血失畅有关。这种现象以女性和老年人居多。

推荐一个缓解手脚发冷的方子：取黄芪40克，桂枝、干姜各10克，白芍30克，当归12克，王不留行15克，附片6克（先煎30分钟），炙甘草6克，大枣10枚，用水煎服，每日1剂，7天1个疗程，可连服2~3个疗程。

温阳祛寒、活血养血可缓解手指发冷症状。上方是《金匮要略》中“黄芪桂枝五物汤”（黄芪、白芍、桂枝、生姜、大枣）的加味方。其中，黄芪味甘性温，能补脾、肺之气，重用本品可补气行血、促进全身的血液循环；桂枝味辛性温，可散寒解表、温通经脉；白芍、当归有养血和营而调理阴血的功效；王不留行活血、利水、通络；干姜温阳祛寒，附片温补肾阳，二味合用强盛阳气而消除阴寒，寒消则周身及四肢得温。炙甘草、大枣可补气益脾、调和诸药。诸味相伍，可益气温阳、祛寒通络、活血养血。一般服5~8剂，能使人阳气复而气血通，手指发冷缓解；连服2~3个疗程，余症有望消除。服药期间，配合热水泡手足，或水中加花椒、陈皮煎水浸洗，效果更佳。另外，患者如能结合太极拳、跳绳、快步走等，也有助改善症状。

需提醒的是，手足发冷常与糖尿病、血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病、甲状腺功能低下、风湿性关节炎等疾病有关。有这类病者，还需重视治疗原发病。▲