“再降4分钱吧”——一粒抗糖药的谈判过程
达格列净片是治疗2型糖尿病的新药，降糖效果好，以往目录内没有此类药品。11月11日，国家医保药品目录准入谈判工作开始，达格列净片以低于国际价格的4.36元谈判成功。
在医保目录调整谈判时，每一种谈判药品的谈判底价都会装在一个信封里，作为医保购买方的国家医保局购买药品的价格。谈判开始以后，专家组才能打开信封，获知这个药品的底价，并以此为依据和企业进行谈判。每个谈判专家组由5名专家组成。
达格列净片国际价格是每片7-8元。在第一轮报价中，企业首次报价5.62元，但没有在医保谈判价格范围内。于是，企业谈判代表马上调整报价，报出4.72元。
“第一轮恭喜你们，纳入到我们15%的范围之内了。”企业再次报价后，专家组表示，价格入围，可以继续谈下去。谈判双方都松了一口气。
不过，国家医保局的谈判代表还是希望这个价格能再降低一些。
“4.62元。”企业谈判代表的报价降了1角。国家医保局的谈判代表提出，中国市场这么大，还有降价空间。
4.5元，4.4元，又经过两个回合的谈判，达格列净片的报价降了两角，“纠结”在了4.4元。
这时，国家医保局的谈判代表提出：“再降4分钱吧，4.36元。”
最终，企业代表接受4.36元的谈判价格，用尽可能合理的价格让该款药品进入了医保目录。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn