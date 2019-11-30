“再降4分钱吧”——一粒抗糖药的谈判过程

达格列净片是治疗2型糖尿病的新药，降糖效果好，以往目录内没有此类药品。11月11日，国家医保药品目录准入谈判工作开始，达格列净片以低于国际价格的4.36元谈判成功。

在医保目录调整谈判时，每一种谈判药品的谈判底价都会装在一个信封里，作为医保购买方的国家医保局购买药品的价格。谈判开始以后，专家组才能打开信封，获知这个药品的底价，并以此为依据和企业进行谈判。每个谈判专家组由5名专家组成。

达格列净片国际价格是每片7-8元。在第一轮报价中，企业首次报价5.62元，但没有在医保谈判价格范围内。于是，企业谈判代表马上调整报价，报出4.72元。

“第一轮恭喜你们，纳入到我们15%的范围之内了。”企业再次报价后，专家组表示，价格入围，可以继续谈下去。谈判双方都松了一口气。

不过，国家医保局的谈判代表还是希望这个价格能再降低一些。

“4.62元。”企业谈判代表的报价降了1角。国家医保局的谈判代表提出，中国市场这么大，还有降价空间。

4.5元，4.4元，又经过两个回合的谈判，达格列净片的报价降了两角，“纠结”在了4.4元。

这时，国家医保局的谈判代表提出：“再降4分钱吧，4.36元。”

最终，企业代表接受4.36元的谈判价格，用尽可能合理的价格让该款药品进入了医保目录。