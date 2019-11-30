整治食品安全问题联合行动查处违法案件7.8万件
人民网北京11月29日电 （记者林丽鹂）记者从整治食品安全问题联合行动工作组29日召开的发布会获悉：截至目前，各地市场监管部门查处食品安全违法案件7.8万件，罚款9.1亿元，责令停产停业2431户，吊销许可证157件，从业资格限制168人；各地公安机关侦破食品犯罪案件8758起，打掉窝点5257个。
此次，由中央纪委国家监委机关牵头抓总，由国家市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等14部门成立联合行动工作组。会上，发布了联合行动期间查处的十大典型案例，包括：山东烟台侦破“11·27”系列制售假酒案；四川南充侦破李某森等制售假劣饮料案等。
《 人民日报 》（ 2019年11月30日 02 版）
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