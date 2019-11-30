多学科联合救治 凶险性前置胎盘产妇母子平安

11月25日下午，一面写着“精湛医术保健康 高尚医德为患者”的锦旗送到了厦门市中医院医护人员手中，送来这面锦旗的是产妇易女士的家属。二十天前，厦门市中医院通过“腹主动脉球囊预置处理凶险性前置胎盘伴植入”成功救治了易女士。

34岁的易女士此次为第三次怀孕，2011年和2017年均进行过剖宫产，既往还做过四次宫腔镜手术。此次妊娠孕23周发现前置胎盘，胎盘又刚好附着在子宫疤痕上面，形成凶险性前置胎盘。凶险性前置胎盘是妊娠期非常严重的并发症，在手术中极易发生迅速且难以控制的大出血，是造成孕产妇死亡的重要原因，过去较高的剖宫产率导致当前凶险性前置胎盘高发。

厦门市中医院产科主任钱丽娜介绍，凶险性前置胎盘多伴有胎盘植入。胎盘植入是因原剖宫产切口处子宫内膜层受损，胎盘组织不同程度侵入子宫肌层，胎盘就像树根一样为了汲取更多营养，错综分散并深深地扎根在子宫肌壁内，如果子宫肌层的营养跟不上，就会穿透肌层侵犯到邻近的组织器官。比如穿透到最接近子宫的膀胱、肠管，导致子宫破裂、大出血、母儿死亡”。一旦确定凶险性前置胎伴胎盘植入，90%的病人分娩的出血会达到2000-5000毫升，10%的病人出血达到10000毫升以上。像易女士这种穿透型“凶险性前置胎盘”的手术难度是非常大的，术中的出血非常多，一分钟内出血会达到1000-2000毫升，容易导致孕产妇的死亡。

术前医务科组织多学科讨论，包括产科、麻醉科、泌尿外科、普外科、放射介入科、ICU、输血科、儿科等经过反复推敲，共同制定严谨的手术方案，备足血源。

11月6日下午，考虑手术将十分凶险，严重产后出血可能性极大，且有损伤膀胱的可能，泌尿科主任赖载礼局麻下行膀胱镜检查及双侧输尿管置管术,介入科廖良忠主任行腹主动脉球囊预置术，紧接着产科主任吴英英、范朝梅等上台行剖宫产手术，16:57一名体重2270克，身长45厘米的男婴顺利降生。

孩子虽然顺利出生了，但产妇面临的危险才真正开始，全体医生们不敢有一丝懈怠，都在谨慎、默契的配合着。尝试剥离胎盘过程中，由于黏连与植入处血液快速大量涌出，医护团队临危不乱，密切配合,快速输液输血，填塞、压迫、缝合止血等，手术中累计出血2000ml，经过8个多小时的紧急抢救，易女士最终转危为安，后被送入重症病房。

手术后3小时，产妇出现了右下肢剧烈疼痛、冰冷、麻木，超声医学科主任常建东为产妇行超声检查，发现产妇右侧髂外动脉急性血栓形成，如不及时处理，右下肢有坏死甚至截肢危险。医院立即组织多学科专家会诊，制订抢救方案。决定由血管外科刘与友主任行右髂外动脉取栓术，手术成功取出血栓，恢复了右下肢血流。

“这例凶险性前置胎盘伴植入产妇的救治成功，依靠的是精准的产前诊断、有效预防出血的措施、娴熟的手术操作技巧、优秀的手术团队及医院的综合整体实力。” 常务副院长徐峰说。