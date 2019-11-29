眼科智慧医院：借力5G 把专家门诊建到“家门口”
“目前，温州医科大学附属眼视光医院已经设立眼科各亚专科远程门诊时段，借力5G‘黑科技’，帮助合作医院打造远程门诊诊室，使患者在‘家门口’就能享受大医院的专家门诊”。11月29日，温州医科大学附属眼视光医院在中国数字健康医疗大会眼科大数据与智慧医疗发布会上，发布了5G时代眼科医院从门诊到病房、从预约到检验等全流程的智慧模式。
会议现场
温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳表示，我国眼科医生资源匮乏、分布不均衡，很多患者无法得到快速有效的诊治。为解决这一难题，今年4月医院借力5G“黑科技”，正式启动5G眼科远程门诊，使远隔万里的专家医生和患者实现了“面对面”实时诊疗。医院还通过远程带教功能，帮助基层医生提高能力水平，打造由“输血”向“造血”转变的帮扶合作新模式。同时，博鳌国际眼视光眼科中心利用5G技术，创建与国内外眼科团队合作交流的开放平台，为疑难眼病患者提供国内外专家的远程会诊服务。
在病区管理方面，瞿佳讲到，温医大附属眼视光医院于2015年底创新开设了眼科日间手术单元。利用互联网等信息技术，开展“最多跑一次”患者服务改革, 让患者少跑路、不等待，实现院前、院中、院后全流程智能化管理。传统的眼科手术住院时间由3天缩短为3小时，目前，日间手术占医院择期手术总量的68%。
在检查检验方面，瞿佳表示，利用互联网+云计算等技术，通过预约系统，院内、院外、实验室完全联通，患者只要操作手机，就可以直接开单化验、查验结果。温医大附属眼视光医院于10月27日成立了国际病理诊断中心，建立了远程会诊网络平台，打造区域医疗信息平台，利物联网技术，让实物和信息跑起来，实现病人与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，极大地方便了患者。
此次会议还举行了5G智慧医院战略合作协议签约仪式、5G智慧教学示范中心签约仪式、全国眼视光远程门诊签约授牌仪式、海南医药新政发布、博鳌超级眼科医院的新尝试、2030国民健康规划与远程诊疗、眼科远程诊疗新技术发布、5G信息时代国家战略、天南地北大串连-5G眼科远程门诊演示等。
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