泰州医药高新区产业推介会在上海举行
11月29日，2019泰州医药高新区产业推介会在上海国际会议中心举办。会议由泰州医药高新区党工委副书记、管委会主任顾萍主持，泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵出席会议并致辞。
“近年来，泰州医药高新区主动接轨上海，携手共谋发展，在诸多领域达成了一系列合作成果：一批优质项目成功落户、一批创新成果加快涌现、一批高层次人才加速汇聚……沪泰两地合作迈上了崭新的台阶。”泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵以“聚焦大健康、融入长三角”为主题，介绍了泰州医药高新区一流的产业生态圈、完备的大健康产业链、开放的合作新舞台。
（泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵）
本次活动还邀请了上海中医药大学党委副书记许铁峰、瑞慈集团董事长方宜新、阿拉宾度制药有限公司中国区副总裁许龙，以及江苏硕世生物科技股份有限公司总经理王国强作嘉宾致辞。
（泰州医药高新区党工委副书记、管委会主任顾萍）
本次活动现场签约的共有52个重点项目，总投资超210亿元，单体项目平均规模达4亿元。这些项目涵盖了与大健康产业紧密相连的生物医药、医疗健康大数据、健康服务、电子信息、装备制造、新材料等多个领域。
本次活动还设有四场专题对接会，分别是由医药园区主办的生物医药产业对接会、经济开发区主办的医疗电子及医疗装备产业对接会、康健医疗和数据园区联合主办的国际精准健康产业高峰论坛暨康健医疗区推介会、滨江工业园区主办的新材料产业专场对接会。
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