随着社会经济的发展，人民群众多层次多样化的健康需求日益旺盛，医疗美容行业发展迅速，但非法开展医疗美容服务、非法制售相关药品器械的事件及医疗美容不良事件时有发生，严重危害公众健康。为引导群众选择正规、安全的医疗美容服务，保护医美患者的健康权益， 11月28日，中国整形美容协会发布关于自体脂肪注射移植术和脂肪抽吸术的风险警示。

同时，中国整形美容协会成立了医疗美容科普宣传专门机构“医疗美容科普宣传办公室”，致力于构建科学、专业、规范、公正、公信的医疗美容科普教育平台，全方位、多层次、多平台、多形式、常态化的开展医疗美容科普教育、公益宣传、专业咨询。通过法规宣传、专业教育、知识传播、正面引导、风险警示，提升人民群众健康素养，并动员社会力量，推进社会共治，还医疗美容医学、美学、科学本质，打造风清气正的医疗美容行业，保障医美安全，促进行业的科学、健康、规范发展。

中国整形美容协会

关于自体脂肪注射移植术和脂肪抽吸术的风险警示

自体脂肪注射移植术和脂肪抽吸术存在一定的医疗风险，为了保护医美患者的健康权益，经中国整形美容协会组织专家研究，中国整形美容协会郑重发出以下风险警示：

警示一：自体脂肪注射移植术和脂肪抽吸术存在脂肪栓塞、结节、囊肿等医疗风险，医美患者就诊前请慎重考虑。

医美患者务必提高自我保护意识，切忌到生活美容院、工作室等非医疗机构接受医疗服务。医疗美容服务属于医疗行为，只能在医疗机构开展。就诊时，请主动查验《医疗机构执业许可证》、《医师执业资格证书》、《药品/医疗器械合格证》，并主动索取病历复印件和相关票据。

发现非医疗机构或非医务人员开展医疗服务的违法行为，及时向当地卫生、工商、药监、公安等执法部门举报。

警示二：各医疗美容机构应审慎开展自体脂肪注射移植术和脂肪抽吸术。开展该类项目的，须在《医疗机构执业许可证》核定的诊疗范围内，由主诊医师或者在主诊医师指导下的执业医师负责实施。

任何单位和个人，不具备医疗机构资质，不得开展医疗美容服务。