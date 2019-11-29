今年12月1日是第32个世界艾滋病日。我国宣传活动主题为“社区动员同防艾，健康中国我行动”。

自1981年美国发现全球首例艾滋病感染者以来，艾滋病逐步成为全球性的公共卫生和社会问题。长沙人口基数大，流动人口多，防控任务较重。长沙市疾控中心艾滋病防治工作有关负责人介绍，长沙市自首次发现艾滋病病毒（HIV）感染者以来，每年都有新发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，年龄段和职业分布较为广泛，不安全性行为是艾滋病传播的主要途径。

国务院办公厅《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（以下简称国家防艾“十三五”行动计划）明确提出要实现“三个90%”，即到2020年，经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗达到90%，治疗成功率达到90%。一直以来，长沙市委、市政府对艾滋病防治工作高度重视，先后出台多项政策、措施保障艾滋病防治工作开展，形成了“政府主导、部门协作、全社会共同参与”的综合防控模式。按照国务院防治艾滋病工作委员会办公室统一部署，长沙市是第四轮全国艾滋病防治综合示范区之一，将进一步发挥基层组织、基层单位工作优势和作用，加强对普通人群的宣传教育，加强对高危人群、重点人群的针对性宣教干预，全力提高人群艾滋病防控知识知晓率，努力做到“知艾防艾，共享健康”。

深入开展宣传教育

全面落实全人群艾滋病防治宣传干预措施

国家要求

国家防艾“十三五”行动计划总目标是：最大限度发现艾滋病感染者和艾滋病病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低死亡率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋疫情继续控制在低流行水平。

专家提醒

“艾滋病病毒通过性接触、血液和母婴3种途径传播，其中，性接触是艾滋病最主要的传播途径。”长沙市第一医院主任医师、艾滋病科主任肖钢介绍，艾滋病病毒离开人体后，对外界环境的抵抗力较弱，日常生活接触不会传播艾滋病病毒。艾滋病不会经马桶圈、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或浴池等公共设施传播，也不会经咳嗽、打喷嚏或蚊虫叮咬传播。

肖钢提醒，性病可增加感染艾滋病病毒的风险，必须及时到正规医疗机构诊治；避免共用注射器进行静脉吸毒，可有效预防艾滋病病毒经血液传播；新型合成毒品（冰毒、摇头丸、K粉等）虽然不以注射吸毒为主要方式，但是滥用这些毒品会降低风险意识，性伴数量、不安全性行为频率均会增加，会间接增大艾滋病传播风险。

长沙行动

多年来，全市各级疾控机构及艾滋病防治相关部门、单位共同行动，通过艾滋病防治知识进社区、进单位、进学校、进企业、进宾馆等多种形式，全面落实全人群艾滋病防治宣传干预措施，提高防控意识。并通过政府购买社会组织服务，加强了对高危人群的宣教干预。

2017年12月1日，由市计生协倡导，中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湖南农业大学、长沙理工大学、长沙卫生职业学院等6所高校发起，联合湖南商学院等11所驻长高校共同成立了“长沙市青春健康教育联盟”。“青春健康教育联盟”成立之后，各级计生协会借助联盟平台、发挥联动效应，以示范高校带动联盟院校，从联盟院校辐射其他大中专院校和中小学，开展青春健康教育进社区、进学校、进企业、进家庭等系列活动，普及性与生殖健康知识，提高青少年性健康认知水平和行为能力。

广泛开展初筛检测

全市建立98家艾滋病初筛实验室及3家确证实验室

国家要求

国家防艾“十三五”行动计划要求：要进一步健全实验室网络，构建布局合理、方便快捷的艾滋病自愿咨询检测网络，扩大检测服务范围，并根据需要设置艾滋病确证检测实验室，提高检测能力。

专家提醒

“艾滋病自愿咨询检测是及早发现感染者和病人的重要措施。”肖钢提醒，艾滋病病毒感染者在发病前外表与正常人无异，绝不能从一个人外表是否健康来判断其是否感染艾滋病。艾滋病病毒逐渐破坏免疫系统后，患者可出现低热、全身无力、淋巴结肿大、各种感染经久不愈等症状，引起脑、肺、胃肠道和其他部位的病变，一些恶性肿瘤也因患者抵抗力极度低下而产生。有过高危性行为、共用注射器吸毒的人群，要主动到当地疾病预防控制中心的艾滋病自愿咨询检测（VCT）门诊进行咨询检测。

国家实施免费的艾滋病自愿咨询检测。自愿接受艾滋病咨询和检测的人员，可在各级疾病预防控制中心得到免费咨询和艾滋病病毒抗体初筛检测，也可自费到各医疗机构检测。国务院《艾滋病防治条例》规定，国家对个人接受自愿咨询检测的信息完全保密。

无偿献血不会造成艾滋病传播。采供血机构采血所用的针头及血袋都是经过国家严格检测合格的一次性医疗耗材，血液的采集有严格的操作规程和要求，在严格“一人一针一血袋”的规范管理和操作下，参加无偿献血不会感染疾病。在此呼吁，健康适龄的市民朋友积极参加无偿献血活动。

长沙行动

根据国家发布，目前全国仍有近四分之一的感染者未被发现，成为潜在的感染源。性传播依然是主要感染途径，并且同性传播风险较高。青年学生对艾滋病的知晓率很高，但防护意识依然较差。

长沙广泛开展艾滋病初筛检测。全市已建立98家艾滋病初筛实验室及3家确证实验室，各级疾控机构均设立艾滋病自愿咨询检测免费门诊（VCT门诊），对自愿咨询检测者、手术患者、无偿献血人群、吸毒人群、监管人群、女性性工作者、男男性行为者、孕产妇等人群积极主动开展初筛检测。目前，长沙每年筛查总人次数在100万以上，尽量做到早发现、早治疗、早管理。

全力开展医疗救治

对艾滋病感染者及患者实行免费抗病毒治疗

国家要求

国家防艾“十三五”行动计划要求：全力推进艾滋病抗病毒治疗工作，要对有意愿且无治疗禁忌症的感染者和病人实施抗病毒治疗。据国家通报，我国艾滋病死亡率在逐年降低，但仍有少数感染者未接受或未坚持开展抗病毒治疗。

专家提醒

“一旦感染艾滋病病毒，体内的病毒即开始复制，会损害全身多个器官。”肖钢提醒，已有的抗病毒药物和治疗方法，虽不能治愈艾滋病，但实施规范的抗病毒治疗可有效抑制病毒复制，降低传播危险，延缓发病，延长生命，提高生活质量，减少艾滋病病毒传播。

国家实施免费的艾滋病病毒抗病毒治疗，对于所有艾滋病病毒感染者和患者，均建议实施抗病毒治疗，实行“发现即治疗”。

长沙行动

长沙市指定长沙市第一医院为艾滋病治疗市级定点医院。从2016年6月起，国家建议对所有艾滋病病毒感染者和艾滋病病人均实施抗病毒治疗。按照国家政策，对艾滋病感染者及患者实行免费抗病毒治疗。同时，长沙市为切实减轻艾滋病病人负担，对住院治疗自费部分，按市级财政、患者本人、区县级财政2:2:6的比例分担，减轻了艾滋病患者的住院治疗经济负担。

科学治疗可让艾滋病患者长期有质量地生存

“刚得知自己被感染时，我感觉走到了世界末日，是医护人员的鼓励和帮助，帮我走出阴霾。”今年37岁的于杰（化名）确诊艾滋病病毒感染已有6年时间，在最近一次复查中，他体内的艾滋病病毒已控制到非常低的水平。6年来，于杰在医生的指导下坚持治疗，过上了和正常人无异的生活。

长沙市第一医院艾滋病研究所所长、主任医师王敏介绍，艾滋病是由人类免疫缺陷病毒感染所导致的，抗病毒治疗是治疗艾滋病的关键。治疗有效的话，可以长期将艾滋病病毒抑制在检测不到的水平，患者自身的免疫功能逐步地得到提升，可以活到正常的寿命，也可以正常地学习工作、结婚生子。艾滋病感染者和患者一定要配合医务人员，坚持开展抗病毒治疗，定期检查，主动配合工作人员的随访服务。

随着国家艾滋病抗病毒治疗的广泛普及，尤其是近几年“发现即治疗”政策的实施，艾滋病病毒感染者的平均寿命显著延长，生存质量大大提高。目前，艾滋病已经成为一种需要长期随访和管理的慢性传染性疾病，艾滋病病毒感染者和艾滋病患者能够长期有质量地生存。

有效综合干预措施可让艾滋病妈妈生下健康宝宝

“我曾经感染了艾滋病病毒，我可以生宝宝吗？”“我刚在产检中查出有艾滋病病毒感染，我应该怎么办？”……长沙市妇幼保健院母婴阻断咨询门诊偶尔接到类似的求助或咨询电话。

“感染了艾滋病病毒的孕妇，如果采取了有效的综合干预措施，可以大大降低母婴传播的风险，艾滋病病毒传染给孩子的可能性甚至可以降到2%以下，夫妻之间也可以通过科学防护、定期检查，有效预防另一方感染。”长沙市妇幼保健院孕产保健部主任医师樊小兰建议，夫妻双方备孕前一定要开展孕前检查，艾滋病病毒感染的孕产妇要主动接受医生的指导，尽早进行规范的抗病毒治疗；定期检测病毒载量和CD4细胞（一种淋巴细胞，人类免疫系统的重要组成部分）计数等各项相关指标；常规产前检查、提前预约住院分娩；根据医生建议，新生儿预防性服用抗病毒治疗药物；提倡人工喂养，一定要杜绝混合喂养；接受专业人员随访，在孩子出生后42天和3个月进行早期诊断，12个月、18个月进行抗体检测，尽早排除感染。

长沙市妇幼保健院在省内率先开设母婴阻断咨询门诊，由掌握艾滋病治疗与预防的孕产保健科、儿保科资深专家定期坐诊，提供相关的咨询服务，指导艾滋未孕女士、艾滋孕妇及所生宝宝如何进行预防、检测、治疗，同时通过随访追踪，有效地阻断母婴传播。

长沙市艾滋病免费咨询检测服务单位地址及电话

单位名称 地址 联系电话

长沙市疾控中心 火星街道纬二路149号 84747741

芙蓉区疾控中心 火炬中路8号 84885720

天心区疾控中心 新开铺莲花巷86号 85137077

岳麓区疾控中心 咸嘉湖路1076号 88940500

开福区疾控中心 德雅路891号 84310015

雨花区疾控中心 中意路772号雨花区公共卫生大楼 85880858

长沙县疾控中心 特立路96号 84015725

望城区疾控中心 高塘岭街道雷锋东路38号 88075708

浏阳市疾控中心 集里街道礼花路二段11号 83612034

宁乡市疾控中心 玉潭街道春城北路249号 87891949

图说健康8

传播途径

性接触 血液 母婴

避免共用注射器静脉吸毒，可有效预防艾滋病病毒经血液传播。

感染了艾滋病病毒的孕产妇应及时采取医学手段阻止艾滋病病毒传给婴儿。

艾滋病目前没有疫苗可以预防，掌握预防知识、拒绝危险行为，做好自身防护才是最有效的预防手段。

坚持每次正确使用安全套，可有效预防艾滋病/性病经性途径传播 。

性病会增加感染艾滋病病毒的风险，如果你有这方面的困扰，必须及时到正规医疗机构诊治！！！

72小时内使用暴露后预防用药可减少艾滋病病毒感染的风险。（彭放）