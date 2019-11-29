孩子磨蹭，不能全靠“催”

受访专家：中国青少年研究中心少年儿童研究所所长 孙宏艳

“快一点，吃个饭怎么这么久！”“作业写了半天还写不完？”“走快一点，要迟到了！”……在家长眼中，孩子做什么事情都磨磨蹭蹭，忍不住催促，但收效甚微。在中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳看来，孩子磨蹭有很多原因，光靠“催”，效果不大。

孙宏艳说，孩子总磨蹭，有四个方面的原因。第一，天生慢性子。有些孩子习惯慢节奏，做事不急不躁，这在家长看来很可能就是磨蹭。第二，习惯不好。有的家长比较溺爱孩子，导致孩子从小没有养成良好的习惯，表现在生活上就是喜欢边玩边写作业、边吃饭边看电视等，把家长的话当成耳旁风。第三，学习压力大。有的家长比较焦虑，过度包办，总希望孩子多学一点，赢在起跑线，不断地给孩子布置新任务。孩子只能消极抵抗，磨磨蹭蹭混时间。第四，环境影响。有的孩子学习时总会被各种因素干扰，比如，有些家长经常会在孩子写作业时“嘘寒问暖”，“饿不饿”“喝杯牛奶吧”。这样做的后果就是会降低孩子的注意力，时间长了，他们在做一件事情时，精力不容易集中，导致磨蹭。很多家长并没有掌握孩子磨蹭的深层原因，一味地催，效果并不理想。要解决这个问题，需要掌握方法。

一是放下焦虑心态。每个孩子的成长都有其自身的规律，不要总是拔苗助长，家庭教育应“三分教，七分等”，留出孩子发展的空间。就像农民种庄稼，不能说今天刚刚种下，明天就要收获。家长放平心态后，以积极的心态观察孩子的行为，或许能从中找到专属你们的快乐。

二是找准原因，对症下药。天生慢性子的孩子，不必非把他的性格拧过来，可以用一些有趣的方法逐渐改善。比如，和孩子比赛限时吃饭、洗澡等。不良习惯导致的磨蹭，家长要逐渐帮孩子克服。比如，针对边玩边写作业的坏习惯，家长应和孩子一起，写作业之前把书桌周围收拾利索，不要留有分神的物品。学习压力和环境原因导致的磨蹭，家长要意识到给孩子一些空间，不能施加太多任务，否则可能会让他厌学。有时，孩子需要的不是一声催促，而是实实在在的帮助。

“孩子没有时间观念，不是催促孩子的理由。”孙宏艳强调，孩子上三年级之前，时间观念都是不够强的。如果非要让孩子按照家长的节奏来，反而会让他更没有时间观念。因为他觉得，“反正有人催，不用太着急”。同时，孩子缺乏时间观念的另一个重要原因是，孩子的生活被家长安排得满满的，他们没有自主时间，所以逐渐习惯了这种没有时间观念的生活。

孙宏艳建议，培养孩子时间观念，可以和孩子一起制订学习计划表、时间表，写作业计时制等。另外，给孩子一些自主时间，例如周六半天时间，让孩子自主安排。（记者 张 健）