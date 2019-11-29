“候鸟”南飞中老年人群愈加庞大

“世界那么大，我要去看看”，如今，出门“去看看”的可不止年轻人了，中老年人冬天到温暖的南方小住几个月享受生活已然成为新的潮流。他们多是11月初飞向南方，等来年春暖花开时再飞回故乡。随之而形成的“旅居经济”一年比一年火，他们不再匆匆观光，而是旅居一地、漫游细品，休养享受。

享受生活：面朝大海 休养生息

“我们已经连续6年在南方过冬了，每年都会去不同的地方玩儿，感觉真的挺好的。”石家庄市民钱女士介绍说，今年她也特别想去南方过冬，但目前家里有些事，还走不开。

钱女士60多岁了，在6年前开始了“候鸟”般的旅居生活，“我的生活态度就是活在当下，过自己喜欢的生活。趁着现在身体条件允许，多出去走走，长长见识，领略领略祖国各地的风土人情，挺好的。”

“这里空气清新、气温舒适、风景优美，看着蓝蓝的天、洁白的云、无边的大海，以及周边的绿叶、红花，心情就非常舒畅，像是到了另一个世界，感觉真的好极了。”钱女士参加第一次旅居之后便喜欢上了这种生活方式，近几年她和朋友们先后去过海南三亚、琼海、广西防城港等地。钱女士介绍说，比起酒店，她更喜欢住在当地的老年公寓里，老年公寓一般设施配备比较齐全，有食堂，也可以自己做饭，价格跟酒店相比也比较实惠。

家住石家庄市青园小区的郭女士和老伴这几天在张罗着去三亚的事。“我要到海南过冬了，给老朋友打个招呼，有什么事情等我回来再联系。”郭女士说，她的孩子在三亚买了一处房产，每到冬季，他们老两口就会到那里度过，等过年放假的时候，孩子们也会赶到这里，过一个温暖的团圆年。郭女士说：“三亚暖和，空气也好，穿着单衣服一点儿也不觉得冷，不像我们北方每到冬天就要穿得非常臃肿。而且，我咳嗽、哮喘、腿疼的老毛病到南方就没有犯过，我挺喜欢在那里住的。孩子们也鼓励我们经常到三亚休养，好好享受晚年生活。”

消费不等：每人每月几千元到一两万元

到南方过冬这么好，那得花多少钱呢？钱女士算了算自己旅居的账。她说，6年前，他们第一次到海南，住在了五指山市一家老年公寓里，这家公寓是石家庄一家企业办的。那年那里管吃管住是1500元一个月，“感觉挺合适的。”“老年公寓的价格每年都在涨，现在已经涨到每月3000元左右了，到过年的时候，还会涨些费用。”钱女士介绍说，出去一趟，想要玩得痛快点儿，每个月每人要七八千元左右；保守点儿的，五六千元也可以。反正玩到什么程度主要还是看自己的经济收入水平，“有一对收入比较好的朋友，每人每个月花费都是一两万元的。”

“南方的水果很便宜，在石家庄卖得比较贵的一些水果，像木瓜、芭蕉等在这里只卖一两块钱一斤。”在饭菜方面，钱女士说：“吃的主要是米饭，我们北方饭菜比较少，也贵，面条都卖到4块多一斤。我们对南方的饭菜有些吃不惯。”钱女士传授经验说，石家庄本地企业办的老年公寓里的饭菜还好些，那里的厨师也是石家庄的，会做一些适合石家庄人的饭菜。

郭女士的花费相对少些，因为孩子在三亚有房，他们省了租住公寓的钱。“在这儿住，物业费是每年2000元左右。我们老两口一个月大概花费在两三千元。自己的房子，也就是个吃喝用的钱，我们一般也不往远处走。”郭女士觉得居住小区的物价可以接受，“没觉得东西贵，我们都是自己做饭，这儿挨着个蔬菜基地，菜价感觉跟石家庄差不多，水果比石家庄要便宜，其他东西我们也不怎么买。平时房子大部分时间空着，也有亲戚朋友偶尔会去住上一段时间。”

据记者了解，石家庄的一些旅行社也推出了旅居项目，他们一般会把客户安排在当地的旅居公寓，公寓价格大部分在每月3000多元。

游玩方面：小区交通配套大都不错

“出行方面，在海南还是非常方便的，这里有很多看房或是购物的车，可以免费拉大家去看房、逛商店，有的单位还会管一顿饭。有这种需求，或是没有什么明确目的地的朋友可以跟着这种车走走逛逛。而且这里公交车、电动游览车也很方便，你想去哪儿都可以拉你去。”钱女士建议，年纪大点儿的，可以在入住老年公寓后随旅游团到周边景点玩耍，这样安全更有保障。

据郭女士介绍，她的女儿五年前在海南三亚靠近南山寺的地方买了一处两室一厅的房子，从那时候开始，他们老两口每年冬天都会去那里住一阵子，有两年过年也没有回来，孩子们都赶到三亚一起过年。“我们住的小区交通很方便，出门就有公交，离机场也不远，小区里还有观光电车，想去哪儿可以提前报名，第二天就可以拉着你去。而且，现在小区里共享汽车、共享电车、共享自行车全都有，只要你好胳膊好腿，哪里都到得了。”

孙先生退休后每年都和老伴做“候鸟”，他们去过三亚、北海，每次都居住四个来月。他说旅居人群中有不少人年龄、阅历、经济实力相似，大家慢慢熟悉后会相约一起唱歌、打拳、下棋、出游……心情愉悦，很享受老年时光。

信息渠道：寻找落脚点的方式更多元化

钱女士对这几年的旅居生活总结出了不少经验，也结识了不少志同道合的朋友。今年有朋友向她询问在海南适合落脚的地方，钱女士为他们推荐了一个老年公寓。“我们这些朋友在南方时也会留意合适的居住点，大家互相介绍，这个点儿就是其他朋友看过后介绍给我的。”朋友现在已经入住她介绍的老年公寓，对落脚点很满意，邀请她快点儿去那里会合，她说：“等我们能够出门了，就去那里找你们。” 钱女士提醒大家不要在私人办的小型旅店居住，这种旅店卫生、食品、安全、医疗等条件难以令人放心。

钱女士介绍说，他们一般等家里通了暖气，保证暖气不漏水，没有后顾之忧后，就会去南方。不想在外面过年时，就会在年前返回石家庄，准备在南方过年时，一般会住到3月底。

石家庄国大旅居项目负责人介绍说，现在的信息渠道多元，人们参与旅居的方式也是多种多样，有参加旅居公司和旅行社的，有参与过旅居的亲戚朋友介绍的，也有自己联系酒店或旅居公寓的，还有的人会通过网络平台直接与目的地旅居公寓或酒店对接。

发展现状：旅居人群越来越庞大

对于“旅居”这种生活方式，记者在石家庄市街头随机采访了五位市民，他们的看法各有不同。二十来岁的许女士说：“我的理想生活方式就是走到哪儿住到哪儿吃到哪儿玩儿到哪儿。对这种生活方式我很向往。”正在领着孙子玩耍的安女士说：“享受生活我也想，但走不开，现在孙子还小，孩子们上班，没办法啊！”四十多岁的王先生说：“旅居生活方式是那些有钱又有闲的人，我上有老下有小的，暂时不会考虑这种生活方式的。”“现在生活条件好了，可以更好地享受生活，我挺喜欢这种生活方式的，也支持我的父母多出去走走，这几年他们相继退休，也去了不少地方。”三十多岁的李先生说。正在街边一处空地上看人们下象棋的张先生说：“我哪儿也不去，都说在家千般好，出门万事难，我才不会花钱买罪受呢！”

据业内人士介绍，石家庄市民主要的旅居目的地城市是海南各市和昆明、西双版纳等。参加旅居公司旅居项目的人员主要是收入固定且儿女大力支持的退休人群，每人每月的费用大概在六七千元，旅居公司的旅居度假包含一些疗养、健康指导等项目。近几年，冬季到南方旅居的人数一直在增长，但具体的数量不好统计。

海口某酒店服务有限公司工作人员黄先生介绍，公司2009年开始经营旅居养老度假业务，一开始参与的人数并不多，但每一年都在增加，到去年他们接待的旅客增长到2000多人，今年到现在已经接待旅客4000多人，价位在每人每月3000-8000元不等。据黄先生介绍，在海南本地，有很多酒店、旅行社和旅居公寓甚至个体户也会接待各地旅居人员。在当地一些私人办的旅馆，每人每月住宿花费2000元左右。公司接待的旺季是每年10月份到来年三四月份，旅客主要来自东北、北京、河北等地，石家庄的旅客也在逐年增长，旅客大部分为退休人员。（记者 张炜）