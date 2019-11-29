无论招待宾客还是自己饮用，普洱茶都是不错的选择。按照加工工艺和品质特征，普洱茶分为“普洱生茶”（简称“生普”）和“普洱熟茶”（简称“熟普”），它们有啥差别？

不论普洱生茶还是普洱熟茶，均是以产自云南的晒青绿茶为原料。茶树鲜叶经过摊青、杀青、揉捻、晒干获得晒青绿茶。

普洱生茶是采用云南大叶种晒青绿茶，经过高温蒸汽蒸软、压制而成各种形状的紧压茶，例如饼茶、砖茶、沱茶。中国农业科学院茶叶研究所副所长江用文告诉《生命时报》记者，刚加工的普洱生茶外观是青绿或墨绿色的，汤色呈黄绿、青绿色，品质特征总体上接近晒青绿茶，其茶多酚含量高，因此滋味浓厚、苦涩，具有刺激性。普洱生茶，贮藏过程中，由于茶多酚会发生氧化聚合或降解，含量逐渐降低，普洱生茶外观向褐色转变，汤色向黄色、红色方向转变，滋味由浓厚带苦涩向醇厚转化。

普洱熟茶是采用晒青绿茶，经过渥堆发酵、干燥而成。普洱熟茶从外观来看呈红褐色或褐色，汤色呈深红色或褐红色。由于普洱熟茶在渥堆发酵过程中，茶叶中大部分多酚类物质会发生聚合或降解，因此普洱熟茶的品质特征接近黑茶，滋味浓厚醇和，饮用普洱熟茶有助消化去油腻，不仅不会对肠胃有刺激作用，还能对肠胃起到保护作用。普洱熟茶按外形分为散茶、紧压茶，紧压茶是以普洱散茶为原料，经过蒸压成不同形状的普洱熟茶。

综上，普洱生茶与普洱熟茶的品质特征明显不同。选茶要结合个人体质情况和对风味的喜好来确定，容易上火、肠胃功能好可选择生茶；肠胃不好可选择熟茶，选择适合自己的才是“好茶”。