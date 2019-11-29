超级百岁老人的长寿秘密

超级百岁老人（110岁以上老人）是一个极为罕见的人群，加拿大人口统计学家估计，人类超过110岁的生存机会目前尚低至1/10万。根据2015年日本全国人口普查数据，日本百岁老人的数量约为6.2万人，其中只有146位是超级百岁老人。这个群体的一个显著特点是“健康老龄化”，即使年过百岁，也能保持相对较高的认知能力和身体独立性，由于与年龄相关的疾病发病率低，许多超级百岁老人几乎可以终身健康。

是什么帮助超级百岁老人的免疫系统持久正常运转？日本理化学研究所和庆应义塾大学的研究团队以7名110岁以上健康老人为对象，对其血液中的数千个循环免疫细胞进行分析发现，具有细胞毒性功能的CD4 T细胞显著增多是超级百岁老人异于常人的主要标志。该研究成果发表在《美国科学院院报》上。

CD4T细胞也被称为辅助T细胞，一般无法直接攻击癌细胞。但是具有细胞毒性功能的CD4T细胞，可以攻击癌细胞。研究人员表示，具有细胞毒性功能的CD4T细胞在超级百岁老人中显著扩增，达到了总T细胞群体的80％，而在相对年轻的对照组（年龄在80岁以下的人群）中，该细胞只占总T细胞群体的10％~20％。

研究人员表示，在人体衰老后期，免疫系统需要更频繁地消除异常或感染的细胞。而超级百岁老人身体中的CD4 T细胞转化为细胞毒性T细胞的能力超强，这可能是适应衰老后期身体需求的关键。该研究成果为人类免受感染和癌症等疾病侵害提供了新的见解。（张 健）