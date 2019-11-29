科学家锁定引发肠癌的特定肠道细菌
肠癌是常见的恶性肿瘤，近日英国国家癌症研究所会议上公布的一项新研究称，一种特定肠道细菌或许是肠癌肿瘤生成并恶化的重要诱因。
英国布里斯托尔大学的凯特琳·韦德博士团队分析了3项全基因组关联研究中3890人的数据，以及国际大肠癌遗传学和流行病学研究中12万人的数据。全基因组关联研究旨在寻找参试者基因组中的细小变异及其同特定病症的相关性。研究人员借助孟德尔随机化技术调查细菌在肠癌发展中是否起到因果作用，结果发现，一种未被分类的肠道细菌令肠癌风险增加了2%~15%。
凯特琳·韦德指出，这一发现或有助于催生针对肠癌的新疗法与诊断方式，但仍需开展更多深入研究，进一步查明肠道细菌同肠癌的关系。目前，肠癌的成因尚未破解，已经确认的一些致病因素包括超重或肥胖、缺乏运动、吸烟、过量摄入红肉及油炸食品等。此外，年龄超过50岁，有肠癌家族史、大肠息肉以及炎性肠病等都会增大肠癌风险。
（林 帆）
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