新家具，三个月甲醛释放最多

受访专家：国家家具及与室内环境质量监督检验中心常务副主任 罗 炘

前段时间，黑龙江省消协公布了家庭室内空气比较试验结果，发现装修完一年内的50户家庭中，有40户存在空气污染问题，其中16户室内甲醛超标1倍以上。世界卫生组织此前发布的《室内空气质量指南》报告也指出，室内空气污染比室外高5~10倍，污染物多达500多种；在室内空气中的9种主要化学污染物中，甲醛排在第3位。室内空气污染已成为导致中风、缺血性心脏病、慢性阻塞性肺病和肺癌等多种疾病的诱因之一，而甲醛是造成室内空气污染的一个重要因素。

“室内空气中的甲醛主要来自家具，人造板家具使用的胶黏剂主要成分就是它；还有一些来自窗帘、墙纸、涂料等家装纺织面料、装饰材料。”国家家具及与室内环境质量监督检验中心常务副主任罗炘告诉《生命时报》记者，尽管各类家具、装饰、装修建材中甲醛的含量都有一定国家标准限制，但这些材料会持续释放甲醛，室内空气必然受到影响。甲醛是无色有刺激性的气体，是世界卫生组织确认的致癌物质和致畸物质之一。2017年10月，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，甲醛位列一类致癌物列表中；2019年7月，甲醛被生态环境部和卫生健康委员会列入《有毒有害水污染物名录（第一批）》。

罗炘说，影响甲醛释放的因素比较多，主要有以下四个因素：一是来源多少，如果室内家具、装饰以及装修材料中的甲醛含量比较高，室内甲醛释放量就比较多。或者房间内家具、装修材料数量多，即使产品合格，累积释放的甲醛总量也会比较多。二是室内温度，温度高，甲醛释放的速度就快。有研究显示，室温每上升10℃，室内空气中甲醛浓度就会上升3倍。当室温超过20℃时，家具和各类装修材料中的甲醛就会处于活跃状态，极易挥发。如果室温持续上升，甲醛的释放量也会成倍增长。三是室内湿度，甲醛的水溶性很强，室内湿度大，甲醛则易溶于水雾中，滞留室内；室内湿度小，空气比较干燥，则容易向室外释放。四是通风条件，房间如果不通风，释放的甲醛就会积累，室内污染程度自然上升。此外，一些特殊情况下，家具表面如果有破损和裂纹，也会使得甲醛释放量增加。

“网上售卖的甲醛测量仪测出的数据没有多大参考意义。”罗炘表示。甲醛测量需要科学精准的操作，网上售卖的仪器质量参差不齐，测量原理也难以保证科学性，所以测量数据的精准度难以保证。通常情况下，甲醛的释放期可达3~15年之久，受多重因素影响，装修后很多年都还可能有甲醛污染风险。

罗炘提出几个建议，帮助减少室内甲醛污染风险：1.除甲醛最好的方法是通风，每天开窗不少于两次，每次不少于30分钟。2.尽量减少家具数量，降低甲醛释放量。3.装修尽量选择有环保标志的产品，甲醛含量越低越好，最好不含甲醛。4.新买的家具放一段时间再用。家具或各类家装材料在打开包装3~5个月内，甲醛释放量会达到最高峰，半年后就会进入缓慢、少量的释放状态。但是，罗炘认为，人们不用过于担忧室内甲醛的问题。近年来国家对甲醛的检验和含量限制很严格，保证大多数产品中甲醛含量较低。只要空气中的甲醛在一定浓度以下，对人体的危害是可以忽略不计的。（记者 章 建）