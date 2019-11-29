《中医文化蓝皮书——中国中医药发展报告（2019）》发布

2019年11月28日，《中医文化蓝皮书——中国中医药发展报告（2019）》发布会在北京举行，本次发布会由北京金匮中医药文化发展基金会、社会科学文献出版社共同主办、北京中医药文化传播重点研究室、北京中医药大学中医药文化研究与传播中心协办、太极集团有限公司承办。

《中医文化蓝皮书》强调用事实和数据说话，深入分析中医药文化发展中存在的问题及其产生的原因，提出权威性的行业评论和解决方案，探索发展战略思路，文集特别注重反映最前沿的中医药新思潮，预测中医药发展新趋势。为政府和企事业单位的决策，提供具有学术价值的强有力的依据。

2019年5月25日第72届世界卫生大会正式审议通过了《国际疾病分类第11次修订本》，将以中医药为代表的传统医学纳入其中。2019版《中医蓝皮书》指出，中医药进入世界主流医学体系必须集中优势，重点研讨了如何集中优势促进中医药的全球化。

会上，《中国中医文化蓝皮书》主编、北京中医药大学国家中医药发展与战略研究院副院长、北京金匮中医药文化发展基金会理事长毛嘉陵讲到：2019版《中医蓝皮书》中国发布了中国中医就医环境指数，将促进各地中医医疗服务水平提升，有利于广大民众从更加优质的中医医疗服务中享受到健康实惠，此外，他认为，中医药优势想要实现全球推广，首先要推动中医药文化价值观的国际认同、促进各国建立健全传统医药政策法规管理制度、创新中医药学术只知识体系、消除各国民众刚接触中医医疗时的疑问、未涉及具有市场竞争力的中医药运营模式、创建面向全球的中医药话语平台。

国医大师刘敏如谈到，现在很多人存在一个误解，认为中医药就是养生，这种观点是错的，很多“疑难杂症”，用一个简单的方药就药到病除，这样的例子并不少见。现已86岁高龄的刘敏如呼吁道，中医药文化精妙无比，还有很多的经典与精华需要我们传承、探索！

太极集团广告总监杨再华在会上表示，发展中医药是民族复兴的大事，太极集团作为以中医药为特色的国有企业，既是地方经济发展的支柱，也应该承担责任，发扬光大中医药的中坚力量。