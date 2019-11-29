浙江省温州市苍南县人民医院郭廷建：“时间银行”探索智慧养老 互助养老

近日，“强县域 千县行” 全国片区交流会全国县级医院综合能力提升典型案例宣传在浙江杭州启动。会上浙江省温州市苍南县人民医院党委书记郭廷建在《党建引领 文化凝聚 促进医院健康发展》的主旨演讲中指出，党建引领为公立医院明确了办医方向。医院实行党委领导下的院长负责制，分清党委书记与院长的职责，各司其职促使医院健康发展。

浙江省温州市苍南县人民医院党委书记郭廷建

党建工作离不开人才，在人才培养方面郭廷建表示，近年来医院把业务骨干发展成为党务骨干，用“红色领航 厚德精医”党建品牌引领医院高质量发展。

在文化建设方面郭廷建指出，为关心患者关爱员工。医院不但设置了钢琴咖啡吧、书吧、奶吧等让患者就医等候时舒缓紧张情绪，同时让医务人员在闲暇的时间也可缓解紧张的工作，各科室根据专科特色做了不同的设置。如重症监护室天花板上蓝天白云灯模、儿科诊区墙壁上五彩缤纷的卡通画，都能缓解病患在救治过程中的无助和恐惧。

郭廷建表示，“想干事，能干事，能干成事”是苍医人的文化精神。“设定每个目标的时候，要让大家怀揣着希望去努力，而不是站在那里静待美好的出现。”

另外，在智慧养老和互助养老方面郭廷建分享称，“苍南县人民医院设立了“时间银行”。这个名词很新，但苍医已经率先运行，社会反响比较好”。郭廷建指出，医院70岁以上的老人不管有生活需求还是就医需求。有需要别人帮助时，只要在“邻里智慧”app下单，志愿者就会在规定时间做相应的服务。同时志愿者做服务的时间，会记录到“时间银行”账户上，当需要被服务时就可以根据账户存的时间做兑换，来实现互助养老。（王国菁）