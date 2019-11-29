乡村医疗机构需要进行全面“体检”

近日，有媒体报道“河南杞县一诊所因针灸治疗致身体感染后溃烂”事件。经省、市权威专家对现症病人详细会诊、细菌培养，确定该病症为脓肿分枝杆菌感染。经调查，裴村店乡冉寨村诊所具有执业许可证，法定代表人范某旭，现有注册医护人员8人，均有执业资质。有关部门已按照规定吊销其执业许可证并停止其执业活动。（详见今日本报AⅠ·13版）

此次事件发生后，外地人感到很吃惊，一个乡村诊所，何以出现如此严重的医疗事故？当地人同样感到难以置信，这个在当地颇有名气的诊所，怎么会发生这样的事情？在大河报记者采访过程中，有一个小小的花絮：两名外乡患者来冉寨村诊所看病，听说诊所已关闭，两人深感遗憾：“没想到他们关门了，都说他们看得挺好的。”

在当地村民眼中，冉寨村诊所历史悠久、医术精湛，不少外地患者也纷纷慕名而来。正是因为“都说他们看得挺好的”，这家诊所从来都不缺少患者，医疗事故的影响也随之被放大。其中关键问题在于，“都说他们看得挺好的”只是市井坊间的口口相传，这家诊所实际的医疗水平与安全状况到底如何呢？如果不是此次大规模爆发医疗事故，这个问题是否能引起相关部门足够的重视？

这样的担忧，显然不是“杞人忧天”。在分级诊疗过程中，乡村医疗机构承担着村民“在家门口看病”的希望和责任，如果它们不能为村民健康把好关、站好岗，不仅自身会遭受“灭顶之灾”，村民们的寻医问药之路也难免更加步履艰难。

“看病难”饱受诟病，最难的莫过于农村地区的患者。每每看着那些挤在大医院的农村患者，总是令人感到同情和痛心。每一个辗转求医的患者背后，都有一把不为人知的辛酸泪——其中的很多人，正是因为在基层医院看不好病，所以才一路寻医问诊摸到了大医院，不仅医疗负担越来越重，甚至病情也一路恶化。在这样的背景下，埋怨他们“有病就往大医院跑”，既不公平，更不人道。

落实分级诊疗，首先就要把小病化解在基层医疗机构，保障基层医疗机构的健康运行格外重要。此次事件后，杞县已举一反三，在全县范围内对医疗行业特别是基层诊所，进行全面安全隐患排查，并采取得力措施加强监管。以此为镜鉴，为乡村医疗机构进行全面“体检”，势在必行而且刻不容缓。