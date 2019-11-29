北京米其林指南何以惹争议？

“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”，一家餐厅是否为消费者所中意，显然不能一味推崇“米其林”，也得认真问问自己的“胃”。

这一次，米其林指南终于来到了北京。11月28日，《米其林指南2020北京》正式发布。这份榜单上，最高等级的米其林三星餐厅一家，米其林二星餐厅两家，米其林一星餐厅20家，以及“米其林餐盘”餐厅62家。

无论是影视剧还是小说、网文，如果要表达一家餐厅非常好，不用太多华丽的词汇，直接冠以“米其林三星”的称谓，大家就懂了。包括现在诸多餐厅的广告营销，要么说自己的主厨是米其林星厨，要么就把某一分店获得的米其林评星混淆为所有餐厅都有评星。

米其林指南的确是一本拥有百年历史、享有国际声誉的美食评价指南，但要把米其林指南里的餐厅直接等同于好吃的餐厅，就有点牵强了。自2016年，米其林发布中国内地首本餐厅指南（上海），争议便从未消散过。在此前的11月18日，北京版米其林指南提前公布了“必比登推介”餐厅，豆汁、爆肚、卤煮上榜，也引发了网上热议。

豆汁、卤煮等虽然极具北京特色，但坊间口碑却明显两极化，深爱者一天不离，不爱者一口不沾。按照米其林官方说法，“必比登推介”餐厅是“旨在表彰那些以人均200元人民币以内，提供高品质菜肴的餐馆”。即便是米其林为了凸显京味文化，“必比登推介”榜单也不见得能服众。有广东美食博主带着南北方朋友，探访了所有“必比登推介”餐厅，得出结论是“阵亡”，也有北京本地老饕表示“从北京人的角度来看，这家店我个人非常不推荐”。

此外，还有网友调侃，各地驻京办餐厅没有一家入选，说明米其林星探不合格。因为在很多食客心中，驻京办餐厅是北京最能体现某地美食精髓的地方。

米其林指南，本质上来说是一本写给外地人的美食书，也是一本写给商务客的指南，除了餐厅环境、服务质量等，口味差异显然也是需要考虑的因素。所以，对于这样一本指南，其实不必太过推崇。毕竟在互联网充分融入人们生活后，不管是传统美食榜单还是当下美食评价软件，都可以帮大家找到自己喜欢的餐厅。

不过，米其林指南之所以在北京的朋友中刷屏，最重要的一点，恐怕还是当下国人在消费升级的大背景下，对美食的需求日益提升，对口味、环境、安全等各方面的要求也与日俱增，需要一份专业、可信赖的美食评价体系来帮助自己寻觅美食。这几年，诸多美食纪录片“横空出世”，有专攻早餐的，有专注烧烤的，形形色色的美食纪录片其实也是一份榜单，唤起公众对美食的本能欲望。

正如“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”，一家餐厅是否为消费者所中意，显然不能一味推崇“米其林”，也得认真问问自己的“胃”。

□陈城（媒体人）