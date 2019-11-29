北京警方今年抓获412名号贩子

昨天下午，北京警方通报配合医院打击整治医院号贩子情况。长期以来，公安机关持续高压态势打击号贩子，通过制定专项行动、落实重点医院网格化打管控措施。目前医院号贩子问题明显好转，警情持续低位运行。今年以来，北京警方抓获医院号贩子412名、457人次，286人被录入联合惩戒系统，全市接报医院号贩子警情比前三年同期平均值下降了27%。

北京市公安局治安管理总队公共秩序支队副支队长魏东介绍，针对我市医院号贩子活动特点，公安机关主要采取落实重点医院属地公安分局每周三次，属地派出所“天天有行动”的高频率打击，属地及周边2个派出所共同组成“三包”组，轮流组织专项行动。

此外，公安机关在重点医院建立“网格化”打管控工作机制，根据重点医院号贩子活动变化特点，由属地派出所在医院及周边区域动态划定若干“网格”，整合医院内、外的安保力量布建到各“网格”内开展防控工作。

针对号贩子线下违法扰序，公安机关在挂号和就医高峰期组织开展专项核查，发现疑似的号贩子即开展现场盘查和警示，并不断完善落实驻院警务室和院警制，落实院警高峰勤务制度。

对于针对严重影响群众安全感和满意度的强行插队、物品占队、霸占窗口或挂号机、拦截路人、公开叫卖等扰序行为，公安机关研究出台针对性、操作性强的执法意见，并将重点医院打击整治号贩子工作纳入平安北京建设专项考核，督促各项措施落实。

此外，为形成有效震慑，结合本市打击整治涉医类违法犯罪活动的工作实际，市公安局制定出台了《关于开展录入涉医类违法犯罪人员和案件信息并建议实施联合惩戒工作的意见》，实行对涉医类扰序违法犯罪人员案件信息录入并实施联合惩戒工作，成为我市打击、震慑、挤压医院“号贩子”违法犯罪活动的又一有力措施。（记者 王晓飞）