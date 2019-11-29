97个药品谈判成功纳入医保目录

昨天，国家医疗保障局透露，2019年国家医保药品准入谈判顺利结束，共有97个药品谈判成功，全部纳入2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中的乙类药品范围。新增药品中，肿瘤、糖尿病等治疗用药价格降幅平均在65%左右。

据介绍，此次谈判确定119个药品作为新增谈判品种，加上2017年谈判准入药品中有31个需要再次谈判确定能否续约。两者相加，共有150个药品纳入谈判范围。经过不懈努力，150个药品共谈成97个，全部纳入目录乙类药品范围。119个新增药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%。三种丙肝治疗用药价格降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药价格降幅平均在65%左右。31个续约药品中有27个谈判成功，价格平均降幅为26.4%。

这次谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个临床治疗领域。5个基本药物全部谈判成功，22个抗癌药，7个罕见病用药，14个慢性病用药，4个儿童用药谈判成功。肺癌、直肠癌、乳腺癌等肿瘤疾病患者有了更多靶向药物选择。（记者 张航）