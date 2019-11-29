冬季来临严防致命肺炎球菌

伴随着气温逐步下降，近期早晚时段体感上会更冷一些。复旦大学附属中山医院呼吸科何礼贤教授近日提醒，抵抗力弱的老人和孩子更要做好防护，避免肺炎球菌感染引起的各种侵袭性疾病。

肺炎球菌是引起婴幼儿呼吸道感染的重要病原体，每3个下呼吸道感染的宝宝中，就有近1个携带肺炎球菌。当宝宝抵抗力下降时，就会导致肺炎、脑膜炎、菌血症等严重的疾病。肺炎球菌容易引发肺炎、脑膜炎、菌血症、中耳炎等一系列致命疾病，两岁以下儿童和老人是肺炎球菌易感人群。

肺炎是全世界5岁以下儿童的“头号杀手”，全球每年肺炎球菌性疾病引起约47.6万5岁以下儿童死亡，在疫苗可预防疾病死亡中位居首位。肺炎球菌是引起侵袭性疾病以及肺炎和上呼吸道感染的最常见病因。

肺炎球菌广泛存在于健康成人和儿童的鼻咽腔中，主要通过呼吸道飞沫传播，一个喷嚏或者咳嗽，病菌就悄无声息地传染。因此，在呼吸道疾病高发的秋冬时节，居家要保持良好的卫生条件，定时通风透气，尽量少去人多的公共场所。

肺炎球菌伤害的并不仅仅是孩子，成人也不能幸免，尤其是已有呼吸道疾病的患者和抵抗力较弱的老人。专家提醒，每到秋冬季节，都要预防流感、预防肺炎球菌感染。气道疾病的患者每一次的急性发作或加重，都会影响疾病进程和预后。在呼吸道传染病高发的季节，预防相关疾病，减少发作非常重要。

世界卫生组织将肺炎球菌性疾病列为“需极高度优先”使用疫苗预防的疾病，而疫苗接种是唯一可行的特异性预防措施。目前，肺炎球菌结合疫苗在我国仅批准在2岁以下婴幼儿中使用，未来随着更多基于我国临床使用证据的出现，有望推行老年群体的使用。