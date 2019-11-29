养猪夫妻靠什么闯过重重难关？

编者按

今年9月以来，中央有关部委和地方政府相继出台扶持政策和措施，力促恢复下滑的生猪产能。在相关政策的鼓励下，受高位猪价行情的引导，许多创业者相继进入或准备进入养猪行列，追逐自己的创富梦。

生猪养殖，风险历来很高，新手如何避免失误，尽快步入创业佳境？老养殖户如何再接再厉，积极恢复生产？从本期开始，《中国妇女报》乡村振兴周刊在创富版推出《养猪经验谈》专栏，介绍生猪养殖业中成功者的经验，为养殖户提供参考。

“建猪舍，有钱就搞大一点，没钱就搞小一点！”

“养猪要特别细心，注意细节。”

“除了把猪喂好，养猪人还要会算账。”

——席路铁夫妻的养猪实战经

“不入行，不知难。”“多大的手，端多大的碗。”“多大的碗，装多少饭。”……说起自己的养猪体会和经验，今年31岁的席路铁“金句”频出，像一个睿智老人。

席路铁和妻子刘美娥，是湖南省东安县新圩江镇新圩村村民，他们从2015年开始从事养猪业，经过学习和摸索，由当初的门外汉变成了“养猪专家”，养殖规模逐步扩大，由年产几十头发展到现在的数百头。今年夏秋，由于预防严密，应变及时，他们的猪场成功抵御了非洲猪瘟的侵袭，不仅使绝大部分肥猪得到正常出栏，而且至今还存栏了60多头健康大猪和猪仔，为明年的发展奠定了基础。

近日，中国妇女报·中国妇女网记者通过电话和视频采访了这对年轻的养殖户。

建猪舍，量力而行投入

“建猪舍，有钱就搞大一点，没钱就搞小一点！”席路铁用带着浓重湘音的普通话对记者说。

席路铁职高毕业后曾外出打工，结婚生子后和妻子留在家乡创业，虽然家人反对，但初生牛犊不怕虎，夫妻俩还是选择了风险重重的养猪业。由于缺少资金，他们建了一个简陋的大棚式猪舍，养殖方式也十分传统，“头两年小赚了一点，但很辛苦。”2018年，夫妻俩投入20多万元，在远离居民区的大山里建起了一栋封闭式猪舍。

视频和照片显示，席路铁家的新猪舍为砖木单层建筑，外墙面尚未粉刷，窗户均为铝合金推拉窗，室内做了吊顶，设有两排共20个猪栏，猪栏里安有漏粪板和若干自动饮水碗；东西两端墙壁上分别装了4扇水帘和3台大风机。“猪舍面积有600多平方米，可以同时养400头猪。”席路铁介绍。

“全封闭式猪舍隔热保温。夏天打开风机和水帘，室内温度可以保持在28度以下。”席路铁告诉记者，新猪舍的猪粪清理实现了半自动化：猪粪透过漏粪板漏到猪舍下面的粪沟里，再由电动刮粪板清理至化粪池。为了保持猪栏的干爽，他在每个猪栏的外侧墙壁上设计安装了高中低3个自动饮水碗，碗底向墙外倾斜，猪喝水时溅出的水通过一根引管流到墙外……“现在劳动强度降低了很多，养几百头猪，一个人就能搞定。猪舍的舒适度也高了，猪长得更快。”

席路铁说，他感到遗憾的是，没能把猪舍建得更好，“如果是建钢架结构的就更牢固了，主要是钱不够。”不过，他建议那些资金不足的创业者还是先建大棚式的猪舍，投入不多，工期也很短，能很快投入使用，“多大的手，端多大的碗。养猪最好还是量力而行，一步一个脚印！”

2017年，席路铁、刘美娥夫妇在今日头条开通了“夫妻生活在农村”账号，每天都要忙里偷闲拍摄并发布短视频，分享自己的三农生活故事和养猪经验。如今，他们已拥有近60万粉丝。

养好猪，细心谨慎照料

“养猪要特别细心，注意细节。”席路铁说，小猪特别是猪崽容易发病，尤其需要好生喂养。

喂养方式的确定和饲料的选择，是促使生猪健康生长的关键因素。席路铁告诉记者，他们的做法是，仔猪断奶后先喂两包教槽料，然后改喂保育料，喂到猪崽80斤左右才改喂小猪料。“保育料比小猪料贵，但可以使仔猪长得更好更快，多花点笔还是合算的。有些人不舍得，仔猪长到30斤就改喂小猪料，结果，猪长得很慢，得不偿失。”

席路铁喂小猪饲料的时间也比一些养殖户长。他一直要喂到小猪180斤才改喂大猪料，而一些养殖户在小猪150斤的时候就停止小猪料的喂养。席路铁坚持自己的喂养方式：“用小猪料喂到180斤，猪的架子才会完全起来，长得又长又高，这个时候改喂大猪料，很快就能让猪起膘。”

观察猪的精神状态是席路铁夫妻每天必做的一件事。“猪得没得病，从它们进食的表现就能判断出来，没病的活蹦乱跳，跑着来进食；动作慢悠悠的，肯定是哪里出了毛病，你不用多想，马上给它打针！”席路铁夫妻对自家猪的体质了如指掌，它们容易得什么病，该用什么药，夫妻俩也能很快判断，并且自己动手治疗。

“一些病只要发现得早，及时采取措施，就可以治疗，防止传染。”席路铁说，有些常见病尽量不用抗生素，比如治疗猪崽拉稀，他们用的就是自己采挖的一种叫“地榆”的中草药，“老辈人都是这样用的，效果不错，还省钱。”

尽量不让猪受惊扰，是席路铁、刘美娥夫妇多年来的经验。他们告诉记者，猪也有应激反应，有些猪的应激反应还很严重，如果受到惊扰，有可能一两天里都不长肉甚至还掉肉，所以他们一般不让生人进猪舍，除了喂食，自己也很少进猪舍，更不轻易进猪栏。

在夫妻俩的细心呵护之下，他们养殖的猪崽存活率保持在98%以上，猪的发病率也明显低于当地其他养猪场。今年夏秋，席路铁夫妻采取了更加严密的隔离、消毒措施，而且应变及时——一旦发现个别猪出现不进食的状况，立即将其处理，从而有效防控了非洲猪瘟的侵袭，顺利度过了今年的危机。

算好账，精打细算经营

“除了把猪喂好，养猪人还要会算账。”席路铁说，养猪是一个薄利产业，要想不亏本或多赚一点钱，就必须精打细算。事实上，他们也是这样做的。

在什么时段出售肥猪，很多人难以把握。席路铁认为，市场变化往往难以预测，如果一味惜售，有可能会蒙受更大的损失，因此他们在卖猪问题上坚持两个原则：其一是整栏肥猪平均重量达到260～280斤就开始出售；其二是避免临近重大节日出售。

“肥猪到了300斤左右就长得很慢了，再喂下去，需要饲料成本，可能会越养越亏。”席路铁说：“在临近重大节日的一个月内，比如春节，如果肉价太高了，政府一般会采取平抑措施，猪价只跌不涨。”

席路铁家养的猪基本上都卖给了猪贩子，很少卖给本地的个体屠夫或超市。猪贩子的收购价格比个体屠夫或超市通常要低几毛钱，但可以整栏收购，不论猪的轻重，而屠夫一次只买一两头，而且还是挑选最重的，给养殖户增添麻烦不说，还会惊扰同栏的其他猪，影响它们的生长。

今年下半年生猪价格暴涨，许多养猪户大赚了一笔，但席路铁夫妻表示，从长远看，养猪业还是一个微利产业，不管什么时候都要精打细算，“比如，可以利用养猪场的空地搞一些种植和其他养殖，一旦猪价下跌得厉害，可以用副业来补贴家用。”席路铁告诉记者，去年年底以来，他们养了100多只鸡，把猪进食时掉在地上的饲料回收，拿来喂鸡，一年下来也有一万多元的收益。

“今年已经把建猪场的钱赚回来了。”席路铁说，到目前为止，他们家的养猪场今年已出栏120头肥猪，还存栏了两头母猪和几十头猪崽。他预计明年上半年的母猪和猪崽价格都不会低，所以准备从现在的小猪里选育母猪，自繁自养，“我们也早做了准备，今年最后一批小猪崽配的是长白猪种，这个品种产崽量大，适合做母猪。”（记者 史玉根）