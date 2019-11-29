三个病例告诉你 青少年也会脑卒中

医学指导/广州市第十二人民医院神经外科主任袁士翔

脑卒中是严重危害人体健康的一种疾病，近年来通过科普宣传大家对它的认识逐步提高。但在不少人的印象里，似乎脑卒中是老年人的专利，但其实，年轻人甚至青少年儿童也可以发生脑卒中。

专家介绍，脑卒中分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中，出血性脑卒中最常见原因是高血压、动脉硬化，其次是脑动脉瘤破裂和脑动静脉畸形。其中，脑动静脉畸形破裂出血引起的脑卒中在临床上并不少见，它常常发生在年轻人甚至青少年儿童身上，其中大约有1/5的病人是在15岁以前发病。

病例1

10岁小朋友不想上学，强行被爸爸送到学校

11月初的一天早上，妈妈同往常一样轻轻地拍拍小明熟睡的脸，叫他起床上学。10岁的小明却说自己不舒服，头疼，不想上学。爸爸想起昨天刚带他到长隆动物世界疯玩了一天，以为他是玩累了才不想上学，就催促他赶快起床，最后强行将他送到了学校。

当天上午9时，爸爸突然接到学校老师的电话，说小明情况不对，头痛、呕吐。他急忙赶到学校将孩子送往医院，经检查，发现是动静脉畸形引起的脑出血。经过紧急开颅手术，孩子终于转危为安。

“我们都蒙了。”小明的爸爸深深为自己不相信孩子的话，没有及时发现孩子的疾病而自责，幸好手术非常成功，孩子才没有任何后遗症。

广州市第十二人民医院神经外科主任袁士翔表示，脑动静脉畸形是一种先天发育异常引起的脑血管疾病，患者脑内局部的动脉和静脉的直接相通而缺乏正常的毛细血管结构是其最主要的特征。如同灌溉的水流未淌入农田，而直接流入下游的河流，使得下游的河水上涨同时农田得不到灌溉。

一般来说，青少年的脑部出血，绝大多数都是动静脉畸形导致的出血。动静脉畸形的出血，常常没有高血压脑出血那么迅猛，所以初发症状可能没那么典型，常常是头疼、浑身无力、不舒服等含糊的症状。随着出血逐渐增加，才会出现典型的颅内压增高的表现，如剧烈头痛、恶心、呕吐等。

病例2

初中生晚自习考试，突然倒在课桌下

10月的一个晚上，初二学生小刚正在天河区某中学上晚自习，老师突然宣布测验，一向好强的小刚感觉自己还没有及时地复习，所以觉得非常紧张。在考试过程中，小刚突然感觉头痛，刚开始还可以忍受，随着考试的进行头痛越来越厉害，正当小刚准备向老师说明情况时，突然一下晕倒在课桌底下，神志不清，口吐白沫。课堂顿时陷入了短暂混乱，幸好老师比较镇定，在老师的指挥下，大家一面将他放平，脸侧向一边，一面拨打120急救电话。送至医院后经检查小刚被确定为动静脉畸形出血，紧急进行开颅手术，他终于脱离了危险。

袁士翔表示，紧张也是动静脉畸形出血的一个诱因，而课堂上老师临危不乱、正确的处置也是小刚顺利康复的一个重要原因。“呕吐的时候一定要让病人头侧向一边，保持呼吸道通畅。”袁士翔说。

病例3

护士参加成人大专夜校，放学途中倒在地铁站

小青是一名刚刚毕业的护士，为了进一步提高自己的专业水准，报考了成人大专班。每天忙完了一天的工作晚上还得坐地铁去上课。这一天小青感觉到比较疲惫，但也说不出来哪里特别不舒服。在晚上上课时，有少许头痛，但不严重，依然坚持将课上完，可是在放学回家坐地铁的路上，突然出现昏迷，抽搐，幸好有几个同行的同学在一起，再加上离市十二人民医院比较近，小青被立即送往该院。

经检查小青是动静脉畸形破裂出血引起的双侧脑室内血肿，因为救治及时，经双侧脑室钻孔引流术，小青逐渐恢复了意识。经过二期的急性血管切除手术，小青脑内的定时炸弹被彻底拿掉。

“这个案例的情况非常紧急，幸亏她是倒在了体育西地铁站，离我们医院只有几百米，一到急诊室，经过初步检查后，我们马上给她做了脑部引流，这才帮她捡回一命。”袁士翔说。

症状不典型，头痛一定要引起重视

袁士翔介绍，脑动静脉畸形是一种先天发育异常引起的脑血管疾病，发作前几乎毫无先兆，一旦发作可导致脑出血，严重的可致残甚至致死。

脑动静脉畸形起病隐匿，没有什么很典型的症状，很多患者主诉有头痛症状，“但很多疾病都能引起头痛，鉴别起来比较难。脑动静脉畸形最主要的症状就是内出血，其次是癫痫、头痛、浑身乏力、视力衰退、记忆力下降等。其中大约有1/5的病人是在15岁以前发病”。

袁士翔强调，由于该病是先天性发育异常，后天不知道什么时候暴发，一般不通过专门的检查很难发现疾病。他提醒，如果孩子经常头痛、癫痫发作，甚至出现幻觉等，一定要重视，可做磁共振检查进行排查，这种手段无痛无创，是检查的首选，其次是CTA和DSA。

手术难度极高，三种治疗方式可供选择

袁士翔介绍，脑动静脉畸形对于患者来说就像潜伏于脑部的“定时炸弹”，重要的动脉、静脉都躲在畸形血管团的最深处，因此手术难度极高，需要非常小心地辨别血管、脑组织，稍微出一点差错，就可能造成难以控制的大出血，危及生命。

目前在治疗方面，主要有三种方式：一是开颅畸形血管团的切除，这也是首选，具有彻底、复发少的特点；二是介入血管内栓塞治疗，创伤小，很难完全治愈，复发较多，常常与手术治疗配合使用；三是伽马刀放射治疗，由于在特殊部位，手术风险较大，也可以和开颅、介入联合使用。（文/广州日报全媒体记者张青梅 通讯员洪霞）