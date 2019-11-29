医保药品谈判成果落地要不打折扣

医保谈判采取“以量换价”策略，而国内外药企愿意大幅降价旨在“以价换量”。我国拟于2020年1月1日起正式实施新版目录，有关方面需要在接下来一个月时间内做好相关准备工作，以确保医保药品谈判成果早日惠民——不仅要实现“早落实”，更要确保“长落实”，即在合同期内要确保此次谈判成果落地不打折扣。

11月28日，国家医疗保障局在京举行2019年国家医保谈判准入药品名单新闻发布会。国家医保局此次对150个药品进行了谈判，谈成97个，价格平均降幅为60.7%。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。（相关报道见A4版）

此次国家医保药品准入谈判，值得关注的亮点有很多。比如，进口药品大多都给出了全球最低价，说明这种谈判模式取得了显著成绩。又如肿瘤、罕见病、儿童用药等重点领域的多个药物谈判成功，让医保目录药品结构明显优化；谈判成功的多为近年来上市的新药，包括很多是2018年上市的新药，有利于鼓励药物研制创新。

对于此次国家医保药品谈判，公众最为关注的还是谈判的价格。从上述价格平均降幅来看，此次谈判不仅可以大幅降低医保支出，还能大大降低患者用药负担。以此次新增的70个药品为例，如果按照50%的实际报销比例计算，患者个人自付比例可望降至原来的20%以下，个别药品自付比例将降至原来的5%。

事实证明，医保药品准入谈判是真正的“降价灵”。取得这样的谈判成果也不意外，因为医保谈判采取的是“以量换价”的策略，而国内外药企愿意大幅降价的目的是“以价换量”，充分占有中国巨大的药品消费市场。此次谈判成功带来多赢，药企也是受益者之一。

当然，医保药品准入谈判成功，不等于谈判成果落地成功。如何让谈判成果惠及患者和药企，是下一步需要重点解决的问题。对此，国家医保局有关负责人表示，接下来将指导地方做好落地和执行——加强对各地医保部门的指导，及时将谈判药品纳入乙类目录范围，会同有关部门提前做好信息系统调试，等等。

据悉，我国拟于2020年1月1日起正式实施新版目录。这意味着，有关方面需要在接下来一个月时间内做好相关准备工作，以确保医保药品谈判成果早日惠民——不仅要实现“早落实”，更要确保“长落实”，即在合同期内要确保此次谈判成果落地不打折扣。

所谓不打折扣，其一，进入医保目录的药品质量要不打折扣。舆论有一种担忧是，医保药品大幅降价后，一旦生产成本上涨，药企会不会“降质”？对此，不仅需要药品质量监管部门做好长期相关准备，而且医院和医生要成为监督者，药企也要增强责任感，别指望能玩“降低质量弥补损失”的游戏。

其二，公立医疗机构采购要不打折扣。过去，由于受药品零差价、医保控费、“药占比”考核等因素影响，患者往往在公立医院买不到某些常用的医保药品。今后，如果这种现象重演，也会影响谈判成果落地。这需要有关部门对医疗机构采购、销售医保药品加强指导、监督监管。

其三，药企供给也不能打折扣。据报道，今年以来已经发生了多起企业药品申请撤网事件，这往往和药品成本上涨较快，同时挂网价格较低有关。此次新进入医保的药品大幅降价之后，也要防止药企毁约、断供。虽然对毁约药企有相关惩罚措施，但药企毁约会对谈判成果落地产生直接的不良影响，这种情况需要尽量防范避免。

此次医保药品准入谈判可谓成果显著，但仍然有值得总结的地方，比如部分药物没有谈判成功，原因是什么，有没有补救性措施？除医保药品准入谈判外，还有哪些有效措施可以实现更大效应，也值得进一步探索——比如说总额封顶、按疗效付费、买赠协议等措施，是否可以作为谈判协议的补充条款？如果我们有多种“武器”可供使用或者组合使用，药价显然更容易回归到合理水平。（本报特约评论员）