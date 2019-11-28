甘肃临夏州积石山县：马文俊
马文俊，男，东乡族，本科，群众，1984年5月
工作单位：积石山县仁爱医院，从事医生工作13年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
马文俊，男，东乡族，1984年05月出生，现任临夏州积石山县仁爱医院主治大夫，至今从事医疗工作已经14年了，2003年3月获得全科医师，2017年7月获得乡村医生资格证，自临夏州卫校毕业以来，一直从事医疗卫生工作。从毕业到现在已经从医14年了，2006年在到积石山县吹麻滩镇中庄村卫生院工作并担任法人，2013年5月至今在积石山仁爱医院工作并担任法人。
在此工作期间，积极围绕医院工作方针、制度，以提高业务能力为前提，以增强理论知识和提高业务技能为基础，努力工作，能较好的完成了各项工作任务。在工作中，本人深切的认识到一个合格的医生应具备的素质和条件。努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，通过订阅大量业务杂志及书刊，学习有关知识，丰富了自己的理论知识。
十几年如一日，视病人如家人，兢兢业业，在工作上从未发生过重大失误。在医改的大背景下，马大夫深知自己专业水平的不足，希望能在以后主动学习，接受培训。将学到的知识运用到实践当中，尽心尽职，为辖区的医疗及公共卫生服务奉献出自己微薄的力量！并坚信会在从医这条大道上坚定不移的走下去，用自己的技术和热情认认真真的为每一位患者排忧解难！
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