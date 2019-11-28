河南省许昌市：刘永刚
刘永刚，男，汉，大专，群众，1984年11月
工作单位：许昌市安康门诊部，从事医生工作10年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
毕业于河南医学高等专科学校，从事于儿科工作十余年，曾在许昌市建安区保健院门诊部工作
刘永刚，男，35岁，出生于1984年11月24日，河南许昌人，毕业于河南医学高等专科学校，从事于儿科工作十余年，曾在许昌市建安区保健院门诊部工作。
扎根基层，服务大众，是我从业的目标，现工作于许昌魏都安康门诊部。
在基层诊所，提起来比较出名的医生可能就是一个白胡子老爷爷，要么就是中医世家传人、要么就是身体健硕的中年人……像我这么一个刚35岁的年轻人，给人的第一感觉大多数是“这小伙子这么年轻，医术肯定不咋地……这么年轻怎么不去大医院上班啊”等之类的想法。所以有时在诊所看病的时候，特别是遇到第一次刚过来的年轻妈妈，就会说“这小伙子行不行啊，可别拿我家孩子练手啊”之类的话，但是这个时候如果身边有我曾经的患者就会说“你可别看这小伙子年轻，人家可有耐心了，哄孩子有一套呢，看病可准了”。前些年遇到过好多次这样的情况，现在慢慢的好多了，因为附近十里八村的都基本上知道我了，所有现在基本上家里孩子生病了就直接带着过来找我了。
虽然我年龄不大，但是对每个患者都保持着细心和耐心，我相信，我会在基层的道路上收获属于自己的成就。
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