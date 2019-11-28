用于治疗慢阻肺的创新产品欧乐欣纳入国家医保目录
葛兰素史克（GSK）今日宣布其用于治疗慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）的双支气管扩张剂欧乐欣（通用名：乌美溴铵/维兰特罗吸入粉雾剂）正式纳入《2019版国家医保药品目录》。
欧乐欣目前在国际上已被广泛认可，在98个国家和地区批准上市，并被纳入47个国家及地区的医保目录。
此次除欧乐欣首次纳入国家医保之外，GSK的另外一个抗抑郁治疗一线药物赛乐特CR也成功续约，继续惠及更多抑郁症患者。
GSK新兴市场高级副总裁 Fabio Landazabal 表示：“在中国政府医改政策的积极推动下，不仅创新药物审评审批速度加快，我们也看到政府加快了将创新药物纳入医保的进程。此次欧乐欣成功被纳入医保是多方共同努力的成果，也印证了GSK立足中国，携手中国，服务中国的不变承诺。”
GSK企业事务、市场准入及商业营运副总裁王新光先生表示：“国家一直在大力扶持创新药物进入医保。此次GSK的创产品能够进入国家医保是非常振奋人心的。对患者而言，在短时间获取性价比高的药物是大家长期以来的期待；而对企业而言，在国家医保政策的推动下，我们能够扩大我们药物的可及性，从而惠及更多患者是我们一直以来不变的承诺。”
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