2019国家医保谈判药品名单正式发布

11月28日，国家医保局就2019年国家医保谈判准入药品名单召开新闻发布会。会上，国家医疗保障局、人力资源和社会保障部公布了完整版的2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，目录共收录药品2709个。这意味着2019年版国家医保目录的最终完成。北京泰德制药股份有限公司产品利多卡因凝胶贴膏（得百宁）作为70个新增药品之一正式进入国家医保。

据悉，此次谈判为国家医保局成立以来规模最大的一次药品目录准入谈判。本次医保局对150个药品进行了谈判，其中包括119个新增药品，有70个谈判成功。通过常规准入和谈判准入，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个。与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。