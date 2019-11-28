银联商务助力 住院患者享“智慧医疗膳食”

在病房床头扫扫二维码、选择专属定制餐食、在线支付、静等送餐……，住院患者动动手指就能轻松解决医嘱餐食，这是大连市中心医院住院大楼就餐时段最为常见的一幕。

据了解，这是银联商务为大连市中心医院上线的“银商优码”医院餐饮服务系统，这种专门针对住院患者膳食管理的服务已贯穿从患者信息录入、医嘱饮食信息录入、菜单定制、扫码点餐、在线支付到智能配餐和后厨订单管理等在内的各个环节。

此前，大连市中心医院采用的是传统人工订餐方式，不仅统计工作繁琐，针对病患者的“对症配餐”服务更是难上加难。“全国每天住院患者高达几百万，医院沿用传统手工登记订餐，统计工作很繁琐，食堂也无暇做好精细的医疗饮食规划。尽管很多住院患者病历上会有饮食医嘱，但却很难真正落实。”大连市中心医院伙食科相关负责人说。

今年3月，大连市中心医院启动“改善医疗服务行动”，将患者膳食服务改革提上议事日程。银联商务“银商优码”医院餐饮服务系统引入银联“云闪付”等移动支付方式，为大连市中心医院搭建起包括医嘱菜单、分餐菜单、分码菜单、餐食配送规划等系列功能在内的一站式智能化医院餐饮管理体系。

如今，大连市中心医院每个住院患者床头都贴有一张包含科室、病种、病房和床位等信息的专属点餐二维码。每到饭点，患者只要用“云闪付”手机APP扫码，就可看到医院后勤根据科室、病种等膳食医嘱所配置的分组菜单,例如糖尿病患者会看到糖尿病套餐，肾病患者可看到无盐餐,有特殊忌口要求的病患者，甚至还能看到一对一专门为自己定制的菜单,在线“对症点餐”后即可轻松完成付款。不方便自己扫码点餐的患者,可由家属存下二维码后远程代为点餐，或者本人通过送餐车上配备的银联商务“全民付”智能终端当场购买“临时套餐”，以现金、银行卡或“云闪付”等方式支付后即可享用到营养膳食。

“银商优码”不止为住院病患提供医嘱膳食服务，还帮助医院餐饮服务管理方智能化服务升级：结合病患者们的线上订餐信息，配餐人员根据“银商优码”提供的餐盒摆放次序、派送路径等规划，快速、准确完成包括备餐、点餐和送餐等在内各服务环节。此外，还为医院食堂提供餐食预订统计、菜品统计、菜品管理、订单管理等综合管理功能。

不止于此，通过“云闪付”在医疗场景的多元化创新运用，银联商务的“支付+”系列产品还为全国各地医院提供包括多功能自助终端、诊间结算、床边结算、自助结算等在内系列智慧医疗服务解决方案。