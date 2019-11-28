治疗慢性髓性白血病有新药

11月26日，国家药监局网站发布消息称，该局已于近日批准甲磺酸氟马替尼的上市注册申请。该药用于治疗费城染色体阳性的慢性髓性白血病慢性期成人患者，将为我国在这一疾病治疗领域提供新的用药选择。

据介绍，甲磺酸氟马替尼为小分子蛋白酪氨酸激酶抑制剂。通过抑制Bcr-Abl酪氨酸激酶活性，抑制费城染色体阳性的慢性髓性白血病和部分急性淋巴细胞性白血病患者的瘤细胞增殖，诱导肿瘤细胞凋亡。甲磺酸氟马替尼的作用靶点和机制，与电影《我不是药神》中的原型药物甲磺酸伊马替尼基本一致，是拥有我国自主知识产权的创新药，通过优先审评审批程序获批上市。（首席记者刘志勇）