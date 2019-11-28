雀巢健康科学中国产品创新中心落户泰州医药城

11月27日，雀巢健康科学中国产品创新中心在泰州医药城落成。泰州市市委副书记，代市长朱立凡、雀巢健康科学业务全球首席执行官毕格瑞（Grégory BEHAR）、雀巢健康科学医学营养全球业务总裁高铭胜（Michel GARDET）和雀巢健康科学大中华区总裁兼雀巢健康科学（中国）有限公司总经理顾欣鑫参与落成典礼。

（雀巢健康科学集团首席执行官毕格瑞（Grégory BEHAR）与泰州市委副书记，代市长朱立凡为雀巢健康科学产品创新中心揭幕）

泰州市委副书记朱立凡表示，随着中国社会老龄化的日益加剧及消费水平的不断提高，国人的营养健康意识也在不断增强和升级。雀巢健康科学产品创新中心落地泰州不仅会为消费者打下良好的营养基础，同时对于泰州乃至全国特医高新技术创新，人才培养起到积极带动作用。他表示泰州作为大健康产业核心区，中国医药城坚持将特医食品作为重点项目打造。

（雀巢健康科学泰州工厂及中国产品创新中心）

雀巢健康科学业务全球首席执行官毕格瑞表示，雀巢健康科学在中国投资建设工厂及产品创新中心基于三个重要的发展机遇，在中国可以更快地反映出本土患者和消费者的需求，其次是可以充分利用本土的人才以及原材料，最后是能够快速地跟随本土市场发展来进行变革。他强调，雀巢健康科学的理念并不光是“卖产品”，公司并不是把美国、欧洲销售的产品直接拿到中国市场上销售。尽管产品配方设计的原理是不变的，但雀巢希望通过本土化使得产品符合中国人的体质和口味，同时也适应中国本地的法规要求。

雀巢健康科学大中华区总裁顾欣鑫谈及，“质量是特医食品企业的生命线，我相信在新的法规框架下，特医食品会释放出巨大的活力，为企业和消费者带来更多机遇。”她表示，创新中心的落地，不仅为日后中国的特医食品奠定了基础，而且通过先进的配方技术落地中国，进一步推动引领了特医行业的发展。

雀巢健康科学医学营养全球业务总裁高铭胜认为，“中国的特医食品市场可能要面临一个长期的培育期。对于生产企业来讲，不仅要达到监管部门要求的生产门槛，更要通过大量的研究了解不同消费者的身体健康状况，开发对应的配方产品。另外还需要通过专业的医疗人员将严谨的科研成果，转换成消费者能听得懂的语言，提高公众对特医食品的知晓率。”