青海多措并举保障猪肉供应

上午，在西宁市莫家街综合农贸市场里，猪肉铺前显得有些冷清。经常来这里买菜的何女士感慨道：“去年猪肉才十几（元每斤），今年直接涨到二三十（元每斤），涨幅也太大了。”

而在几公里外的城北区小桥大街，惠客家超市的平价猪肉销售专柜前人来人往。“我是这里的老顾客，经常来买平价猪肉。”正在挑选猪肉的市民龙剑敏说。据了解，像惠客家这样的平价猪肉销售点在西宁有30家，平价肉价格比市场上普通肉每斤低五六元，每人限购2.5公斤。

今年下半年，受多方因素影响，青海生猪存栏不足，猪肉供给偏紧，猪肉价格出现了较大幅度上涨。“政府平价肉政策的出台，能在一定程度上减轻老百姓的负担。”惠客家小桥店平价猪肉购销负责人江乐说。

记者近日走访多个猪肉销售点发现，平价肉和普通肉价格都出现下跌。平价肉由于采取每日顺价销售、动态调整的措施，最近每斤价格调整到二十二三元左右。“普通肉原来价格高的时候每斤要三十七八元钱，现在降了近10元钱。”大润发超市猪肉销售员工说。

青海省发改委官网数据显示，猪肉批发价格环比连续4周下降，零售价格环比连续3周下降。最新一周数据显示，猪肉批发价格20元1斤，较上周下降9.09%；零售价格28.54元1斤，较上周下降4.36%。

“猪肉价格下降的原因，一方面是市场价格拉动因素，另一方面地方政府非常重视，采取了具体举措。”青海省农业农村厅畜牧业处调研员王会林说。

日前，青海省政府出台《关于促进生猪生产转型升级的实施意见》，提出要建立现代化生猪生产体系和本省自给为主、省外适当调剂补充的猪肉供应体系，使全省生猪自给率恢复并稳定在70%左右。

同时，意见提出要加大财政金融扶持力度和金融政策支持力度。青海省财政厅调研员甘永宁说：“财政厅正会同农业农村厅，根据实际情况出台生猪养殖补助、提高生猪保险保额等具体措施。

2019年，青海省农发行向西宁主要的猪肉供应商鑫兴源食品有限公司发放流动资金贷款3000万元，预计今年还将继续发放2800万元贷款。这些资金投入有利于企业维持正常运营，满足市场需求。

鑫兴源董事长金泳延说：“对老百姓的猪肉供应，在保证供给量的同时质量必须达标。”为满足元旦、春节时期的猪肉需求，他们将继续投放2000吨冷鲜肉，配合热鲜肉打出市场供给“组合拳”，让老百姓始终可以吃上新鲜实惠的猪肉。（记者沐铁城）