高以翔的悲剧，提醒狂飙突进的综艺该刹车了

台湾演员高以翔在浙江宁波录制节目过程中摔倒昏迷，经抢救无效去世。27日，这则消息迅速刷屏网络。据节目组官方微博发布的声明，证实高以翔正是死于该节目第九期的录制过程中。根据这份声明，高以翔在节目录制过程中奔跑时突然减速倒地，虽然经过两个多小时的全力抢救，但年仅35岁的高以翔最终死于“心源性猝死”。然而，没有新闻是突然发生的。年轻男演员突然离世的背后是整个行业普遍畸形的业态。

高以翔是在录制一档需要拼体力的节目，节目策划理念是“挑战极限+瞬间死亡”，定位在“你追我逃”的硬核竞赛氛围中突破体能极限，展现坚持不懈、永不言弃的竞技精神。因此，节目中出现了种种大量关卡挑战，包括“在两个旋转的滚筒上迅速找到身体平衡点，以最快的速度通过”“吊威亚爬70米高楼登顶，然后通过一个索道，滑向对面大厦的顶楼”。

而如此高负荷的运动量需要在深夜期间完成。原因在于，这样的户外综艺需要牵涉到大量封路、封楼等状况，在夜间完成相对来说各方面成本都会低一些。对于电视节目录制来说，成本计算都是按天甚至按小时计算。考量演员档期、节目设备、场地、人员的成本，以及后期各方资本的修改需求，尽可能地压缩成本导致了整个团队的高强度工作状态。

“做节目的时候感觉就是时间不够用，虽然每天都是远超8小时工作制，但依然来不及，租的机房机器、外聘的人员，都是按天计算，每超出一天都是额外的支出。艺人就更不用说了，艺人都是按天算，超出不是付钱的问题，你付钱他也没有档期。”一位资深综艺从业人员直言，“不管是谁，录制当天生病了，也得坚持。去国外拍就更辛苦了，几乎没有时间睡觉。”

这是一个生产流水线，上一个环节的人没做好，就只能等，所以人员与机器、场地成为不可变动的量。据综艺节目业内从业人员透露，电视综艺行业一直都是非常高强度的工作业态。长期通宵连轴转是绝大部分从业者的日常。一般的棚录综艺，工作人员需要在录制前一天进场准备，技术彩排。录制当天上午也是准备阶段加工作人员的彩排，下午和晚上艺人陆续到场，再彩排一次，然后再正式录制。一般一个成片1小时的节目，录制时长都在3小时以上。相比参演明星可以下午才到场，一般的工作人员通常是早上八九点到，晚上早则十一、十二点，晚则凌晨两三点收工。

近几年来，由于影视行业资本涌动，综艺行业也成为炙手可热的领域。综艺行业的狂飙突进在数据上可见一斑。据广电总局监管中心统计数据，2018年我国共上线385部网综，节目数量较2017年同比增长95%。

所以，即便竞技类综艺的高强度和高危险性从来就存在，高以翔的悲剧并非个案，艺人参加节目意外受伤的事情并非少数，但这个行业始终保持这样的工作状态。

这样的工作流程，体力的比拼背后是各大平台与资本方对收视率和播放量的竞技。毋庸讳言，高以翔的悲剧与节目本身追求效果、追逐收视率的目的有直接关系。

当然，比这一档节目更值得令人深省的是，类似的节目追求是目前综艺市场的普遍行业生态。这些年来未能制造出更为新颖、火爆的节目，综艺行业走过不少歧途，在疯狂砸钱比拼明星、购买海外版权之后，高以翔的悲剧，折射的不过是资本逻辑主导下，唯收视率和播放量目标走出另一条歧途。而狂飙突进的综艺，是时候刹车了。

□纪如泽（娱评人）