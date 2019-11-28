北京推进垃圾分类，有赖每个市民点滴努力

垃圾分类本质上是涵养城市文明的方式，归根结底要靠市民自发的环保意识去推动。

11月27日，市十五届人大常委会第16次会议表决通过北京市人大常委会关于修改《北京市生活垃圾管理条例》的决定。修改后的《北京市生活垃圾管理条例》对生活垃圾分类提出更高要求，将于2020年5月1日起施行。

从5月底市人大建议修改《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》），到昨天（27日）《条例》正式审议通过，北京垃圾分类工作的推进不可谓不快。这意味着，从明年5月1日开始，垃圾分类成为一项硬性要求，且有了更明确的操作指南，市民在投掷垃圾时会更有的放矢。

北京早在2000年就开展了垃圾分类试点工作，并且是国内第一个以立法形式规范垃圾处理的城市。不过，随着社会经济的发展与生态文明建设的深入，首都垃圾分类也迎来“提档升级”的新契机。

相比以往，《条例》在很多方面都有所改进。比如，针对此前垃圾分类名目过多、过杂，市民投放垃圾热情不够的情况，新修订的《条例》简化了分类标准，将一些垃圾类别“合并同类项”，最终分为四大品类，并且在附则中详细解释了各类垃圾的区别，降低了市民垃圾分类的难度，激活了市民主动垃圾分类的意愿。

在社区公共服务配套上，修订后的《条例》也更为友好。《条例》规定，对于一个住宅小区和自然村，要求成组设置厨余垃圾、其他垃圾收集容器，并至少在一处垃圾交投点设置可回收物、有害垃圾收集容器；在办公等公共场所，《条例》也要求根据需要设置收集容器。

此般细致的要求，让市民在投放生活垃圾时有了可靠承接，保证了垃圾分类在不同环节上的配合到位。当然，社区、办公场所是否严格按照《条例》要求设置垃圾收集容器，需要相关部门及时提供服务并严格监管，保证配套不失位。

总体而言，推进垃圾分类是一个系统工程，既需要技术与标准的完善，也需全链条的协调统筹。这其中涉及主体包括政府、社区、垃圾分类公司以及普通市民，当诸多环节同时高效运转，推进垃圾分类才能形成合力。而形成合力的关键，是行动力。

如前述所言，由于我国垃圾分类起步晚，市民形成垃圾分类的惯性还需要一定时间，那么，从公共治理的经验而言，通过划“硬杠杠”，以规则涵养市民垃圾分类的意识，就是高效且务实的做法。

为保证实施效果，《条例》明确了法则：单位未分类投放的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处1000元罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。而对于个人，则设置了更为弹性的处置空间，分劝阻、警告与罚款三个层次。递进式的处置方式，其实也是在政策与市民之间寻求平衡，以一种更温和的方式实现垃圾分类推广。

“垃圾分类一小步，城市文明一大步。”垃圾分类本质上是涵养城市文明的重要方式，政策设计擘画蓝图，归根结底靠市民环保意识的发育。从瑞典与日本的经验看，让市民养成垃圾分类的习惯可能需要二三十年时间，那么，每一位市民不妨就从现在开始，从站到垃圾桶前开始，以个体行动的汇流，推进垃圾分类稳步实施。

相关报道见A06-A09版