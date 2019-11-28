高以翔猝死：综艺节目需来一次安全升级

在一些综艺节目的制作过程中，追求拼命、眼球效应的畸形生态绑架了明星、观众、工作人员在内的所有人。

11月27日凌晨，演员高以翔在录制一档真人秀节目时晕倒，中午时分节目组发声明证实：高以翔送医院后抢救无效去世，为心源性猝死。去世消息传出后，很多网友表示惋惜、震惊，并对综艺节目的强度设计、录制流程、安全保障等各个方面提出质疑。27日晚，浙江卫视就高以翔去世发布声明。声明表示，对意外造成的无法挽回的严重后果，浙江卫视深感遗憾和惋惜，并愿承担相应责任。

其实在此之前，社交媒体上就时有对该综艺节目录制的吐槽声音；高以翔的去世，让更多有关该综艺节目录制的幕后状况被曝光，也让这一业内现象变成一桩公众事件。只是，以一条人命来推动综艺节目的录制安全进入公众视野，代价未免太大。

据网友描述，高以翔参加录制的节目是运动闯关性质，所设置的关卡，很是消耗体力，且存在徒手吊威亚爬楼这样的危险设计，如此强度，国家级运动员李小鹏、邹市明最后都感到吃力，普通明星要完全凭借意志力才能熬过去。

而另据负责过安全管理的业内人士透露，“拖时间”“熬夜录制”等非正常录制手段，让国内综艺制作进入了畸形状态。而这种状态几乎绑架了所有人，不但参与录制的明星嘉宾遭罪，工作人员、现场观众、媒体记者都跟着“陪绑”。

冰冻三尺非一日之寒，综艺竞争之激烈，是多个播出平台、无数制作团队比拼收视率的结果，也是不断迎合观众求变求新口味的结果。

在一些网友看来，明星录制综艺是项简单容易、报酬高、来钱快的工作，但那也仅限于少数的一线明星。对于没有太强议价能力、在影视寒冬中又渴望得到工作机会的其他明星来说，接受挑战其实也是为数不多的出路。

至于“挣钱那么多，强度高一点也是应该的”这样的观点，表面上看是成立的，但当强度影响到生命安全的时候，这一观点显然就变得太过凉薄。毕竟，生命无法用金钱来衡量。

有一个细节不得不提：据报道，高以翔持续录制节目17小时，晕倒前一刻喊“我不行了”，如果不是情况紧急送医，而是在现场缓过来的话，这没准儿会成为该期节目的一个看点。毕竟，类似状况，在以前的竞技类真人秀节目里，也不是没出现过。

当然，高以翔的死因现在还没有明确的结果，将所有责任推及涉事综艺节目，未必客观。至于具体的责任划分，我们也不妨等待后续专业调查与分析结果。只是，由高以翔之死而表露的一些综艺节目高强度、轻安全保障的弊端，或许真的到了需要审视的时候了。

欧美日韩在综艺发达阶段也有过过快的录制节奏，但近年来已完善了节目制作规定，诸如搭建装置需要有明确的技术指标、自带救护车等。而国内的综艺内容生产，在安全方面还比较滞后，安全防备更多时候停留于形式，比如在此事上，很多人就质疑节目方为何没有配备AED（自动体外除颤器），从而错过了救治高以翔的黄金时间。

高以翔录综艺节目去世这个悲剧，提醒国内综艺制作业，录制环境与制作思维，都应该进行一次安全升级了。配备应急医生、药物与设备，参与人数多的大型录制现场最好有救护车，这些都应被当成基本的常识来对待。

此外，还要对录制的综艺节目进行安全级别评定，最好邀请专业的安全机构给出建议，在安全防护方面，宁可设置冗余也不要匮乏。

综艺本身的价值是提供娱乐，因此不妨在制作的过程中，别那么紧张地赶时间、赶进度，连续工作乃至熬夜工作不能成为常态。娱乐，归根结底是个轻松的事，明星敬业值得尊重，但拿命来拼，甚至付出生命代价，这样的结果不是观众愿意看到的。

□韩浩月（专栏作家）