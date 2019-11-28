辍学生返校后霸凌同学：对“小霸王”严管才是厚爱

对未成年人来说，严管和厚爱缺一不可。纵容个别劝返生任意妄为，其实也是对绝大多数好孩子的不公。

校园霸凌可以有多“霸道”，最近网上流传的数个视频做了直观展示。与视频一起被热传的，还有一份江西鄱阳县田畈街中学关于“请求严惩校园暴力，保障师生安全”的报告。

报告称，自开学以来，因保学控辍工作需要，该校劝返大批学生回校就读。经了解，劝返学生无因贫辍学者，多为厌学学生，少数为品行不端，严重违规违纪学生。本学期，一些劝返生出现打架、偷窃、敲诈、暴力欺凌等事件。此外，几名劝返生还公然威胁教师，拿铁棍强闯校园，并将暴力视频传播。

据新京报最新报道，目前打人者吴某和黄某已经由警方送往南昌阳光学校进行矫正教育。二人均15岁，其中黄某为9年级在校生。

校园欺凌令人深恶痛绝，面对肆无忌惮的劝返生，学校迫于无奈只能打报告求助，更显无奈。

劝返辍学生，确保“一个都不能少”，是落实义务教育的必要举措，也是很多乡镇学校的常态化工作。但问题是，现在有些辍学生不是因贫辍学，而是出于严重厌学而逃离学校。

从理论上讲，世上没有教不好的学生，只要对症下药，精诚所至金石为开。然而，学生之所以厌学，是诸多因素综合作用的结果，尤其是家庭教育失当往往要担负首要责任。冰冻三尺，非一日之寒，转化这样的孩子，殊非易事。

如果只是不爱学习，整出一些迟到、早退等轻度违纪行为，或许还可包容。但倘若学校因为个别劝返生被搅得天翻地覆，就有些“得不偿失”。

如今，涉事的吴某和黄某已接受矫正教育，受害者也已回校正常上课，事情基本平息了，但这件事最让人难过的是，校方在面对校园霸凌时的被动和束手无策。对于这些“混混式”辍学者，劝反真的是最优解吗？

对未成年人给予特殊保护，这不容置疑。但要承认有个别未成年人的确走上了歪路，认为他们只要回了学校就能改邪归正，有些理想主义了。也因此，对未成年人来说，严管和厚爱缺一不可。一些劝返生在学校任意妄为，其实也是对绝大多数好孩子的不公。

这个月，预防未成年人犯罪法修订草案正在征集意见，草案提出了分级预防的措施，也就是说，根据未成年人不良行为的轻重程度，当轻则轻，当严则严。

其中，“辱骂、殴打他人，或者故意伤害他人身体”被列入“严重不良行为”，公安机关可采取包括“予以训诫；责令特定期限内定期报告思想状况和活动情况；责令遵守特定的行为规范，不得实施特定行为、与特定人员交往或者出入特定场所”等八项过渡性教育矫治措施。

同时提出，监护人拒不接受家庭教育指导，可以依法纳入社会征信记录。对严重不良行为情节恶劣或者拒不配合、接受教育矫治措施的未成年人，可以送专门学校进行矫治和接受教育。

期待随着相关法律的细化和完善，校方和警方面对“小霸王”能真正树立起威严，让他们在人生的关键节点上学会敬畏他人的权益，敬畏法律。

□胡欣红（教师）