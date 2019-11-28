秋冬皮肤干燥 润肤茶喝起来

冬季人们时常感觉口干舌燥，容易上火，皮肤也干巴巴的，还发痒、脱屑，让人不舒服。该如何缓解?除了外部护理，中医更强调从内调理，不妨试试自制润肤茶和滋阴汤。

这款润肤茶只有3味药：生地黄、桑叶、大枣。做法：每日早上取生地黄10克，桑叶5克，大枣2枚，开水冲泡后一饮而尽即可。

这个方子小而精，比如秋冬养阴，生地黄是益阴的上品，有凉血补血之功，血得补则肌肤受到滋养。桑叶甘寒，有清肺润燥的作用，秋冬与肺脏相通，肺燥清了，浑身都觉得凉润舒坦。用大枣补血滋阴，其实就是在给皮肤补水。

饮食方面，也可以煲点猪肉、百合、银耳等滋阴汤喝。中医认为肺主皮毛，皮毛的干燥与肺燥有关系，百合润肺，所以吃点百合有助于滋润皮肤。银耳也有滋阴养肺的功效，加猪肉是为了口感更好一些。

滋阴汤做法：将猪肉、百合、银耳，加适量的水一起放到砂锅里煲，快煲好时再加点盐调味。如果想吃甜味的，可以不加猪肉，放百合、银耳，再加点冰糖一起炖就可以。