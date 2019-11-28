国家医保局：“4+7”试点促进我国临床用药质量水平提升
国家医疗保障局副局长陈金甫27日说，国家组织药品集中采购和使用试点（“4+7”试点）作为医改一项重要改革措施，对医药行业产生深刻影响，促进了我国临床用药质量水平的提升。
陈金甫在当天召开的国务院政策例行吹风会上说，“4+7”试点药品是以仿制药质量和疗效一致性评价为质量门槛的。原来我国仿制药质量与原研药相比有一定差距，通过建立仿制药质量和疗效一致性评价制度，我国药品质量水平得以提升，进而提升了患者用药水平，患者用药有了质量保证。
陈金甫说，“4+7”试点也促进了医药企业的高质量发展。随着中国特色社会主义进入新时代，我国经济社会发展从高速增长走向高质量发展，体现在各个领域。“4+7”试点对医药行业的高质量发展成效显著。通过量价挂钩、确保使用等政策，挤出了流通领域的水分，减轻企业销售费用负担，有利于使其将更大投入用于质量保证、产品研发和成本控制。
2018年11月14日召开的中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《国家组织药品集中采购试点方案》。2019年1月，国务院办公厅下发《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》，全面部署试点有关工作。“4+7”试点是对既往药品集中采购制度的重大改革，目的是让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品。
据介绍，此前11个城市的药品集中采购和使用试点实施以来成效显著。共有25个药品中选，中选价平均降幅52%，最大降幅超过90%。（记者陈聪）
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