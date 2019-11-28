原本成绩优异的初中生  为啥上课时会喊叫着跑出教室

还有一个多月，中小学生们将陆续迎来期末考试，许多家长已为备考复习忙碌起来，可小杰（化名）妈妈的心思却根本不在这，只要儿子每天能坚持去学校，顺顺利利坐在教室听课，对她而言已是莫大的欣慰。

14岁的小杰上初二，曾经成绩在班里稳居前十。多才多艺的他经常参加象棋比赛，还屡屡获奖。然而半年来，小杰成绩突然下滑，上课时会无故跑出教室，老师善劝“要不休学去看看病？”心急如焚的小杰妈妈带着儿子找到杭州市七医院陈致宇教授。

陈致宇是该院党委副书记、副院长，一位经验丰富的儿童青少年精神心理疾病早期干预专家。小杰妈妈说，儿子不愿意上学，不和同学说话，有时上课还会莫名大声叫喊。一个花费了那么多心思培养起来的优秀儿子难道就这么废了？

在陈教授的诊室里，小杰与他妈妈描述的判若两人，他与陈教授交流得十分顺畅，完全看不出有精神或是心理问题。直到陈教授问他：“为什么不想去学校？”他才把事情的原委和盘托出。

“那次我去参加象棋比赛，没发挥好，我已经很自责难过了，教练过来还劈头盖脸一顿骂，然后，我就觉得自己不行了……”小杰说着声音越来越轻。对于那次比赛，他在脑子里“复盘”了无数次，发现自己竟犯了好几个低级的错误。于是，他越想越没有自信，越想越无助，甚至开始自暴自弃。开始，是放弃下象棋，找理由不去参加训练。紧接着，负面情绪很快波及到学习，他总觉得老师和同学都在笑话他，一走进学校就紧张，坐在教室里也不能静下心来听讲，而之后的问题也就随之而来。

小杰的这些异常举动真像他妈妈所认为的是精神病吗？陈教授的专业判断是：“完全不是。孩子只是在遇到挫折之后，一下子没从低谷中走出来，加之又没能得到身边人有效的帮助，以致在其中越陷越深不能自拔。”

为了帮助小杰重新回到学校，陈教授与他聊了许久，然后又与妈妈商量，最后商定让小杰住院，在两周的时间里，陈教授及其团队的医护人员，一有空就跟小杰沟通、探讨学校环境对他的影响，引导他正确理解比赛后教练的批评，并教他掌握自我情绪调节的方法，同时找到家长、老师，教他们怎样给予小杰理解与帮助。等一切准备工作就绪，再鼓励小杰试着回学校。

当然，起初他还是会很紧张，但他学会了自我情绪调节，不至于在课堂上叫喊，最多离开教室去操场走走，同时，同学们也主动邀请他参加班级活动，渐渐地，小杰的异常举动越来越少，能安静坐着听课的时间越来越长，老师布置的作业也能越来越多地完成。如今，经过半个多学期的努力，妈妈、老师和同学们都觉得，他们正一点点找回曾经那个优秀的小杰。

陈教授坦言，从临床上来看，就诊的孩子中只有10%是精神心理问题的端倪，其他90%都是一过性的异常表现，有的是受挫后一蹶不振的孩子，有的是不会正确表达自己情绪的孩子，有的是同学关系处理不好的孩子等，都只需观察与科学引导即可。（本报记者 何丽娜 本报通讯员 李彬 金薇薇）