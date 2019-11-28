供暖季来临，我们都需要注意什么？

天气转寒，强冷空气来袭，供暖季节来临，那么，供暖前后我们需要注意些什么？

供暖后，随着室内温度上升，一些灰尘、细菌等过敏原容易随着温度的升高漂浮在空气中，会引起咳嗽、哮喘等呼吸道疾病。所以，供暖前一定要用湿抹布清扫家中的卫生死角，特别是暖气片下面、缝隙，以及衣柜后面，墙角等。除此之外，还应养些绿植放在屋里。在室内摆放植物时，最好选绿萝、吊兰，这些植物叶面蒸腾的水分比较多，既可以调节室内空气湿度，同时还有吸附空气当中有害气体的作用。

那么，在供暖之后应该注意哪些问题呢？首先，房间温度要适宜，建议调整至18℃~20℃。冬天室内温度在18℃~20℃是较为适宜的，如果温度过高，室内室外冰火两重天，人一出门，皮肤不能适应室外的寒冷，反而容易感冒。其次，室内应定时通风。冬天为了保证室温往往紧闭门窗，温度虽然高了，但是室内空气中的细菌病毒等无法清除。因此，每天天气晴好的时候应开窗换气，使室内空气焕然一新，并清扫室内卫生垃圾，可以减少呼吸道疾病的发生。最后，要多见阳光。暖气再暖也代替不了阳光，晒太阳可以增加钙的吸收，避免骨质疏松。

专家介绍，进入冬季以后，室内暖气开放，由于门窗紧闭导致空气流通不畅，会引起免疫功能和抵抗力的下降，导致人们的身体出现不适。

那么，我们在享受暖气带来的这份温暖的同时，应如何控制好室内温度和湿度呢？一般情况下，室温保持在18℃~24℃为宜，湿度保持在50%~60%为宜。多喝热水、多吃蔬菜、多吃富含维生素A的食品可防止皮肤干燥瘙痒，如多吃胡萝卜、牛奶、菠菜等，使用加湿器或在床前摆盆水来增加空气湿度。

供暖之后，不少人会用暖气加热食物，其实这是错误的做法。专家表示，牛奶、豆浆放暖气片上加热，时间长了味道不好，还容易变质或营养流失；此外，为了省时间，有人会把冻肉等放在暖气片上烤，但往往是冻肉里面还没有化冻，外面的温度就已经很高了，容易滋生细菌。

本文由北京大学医院部公共卫生学院教授陈育德进行科学性把关。