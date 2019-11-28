“早饭不吃、晚饭猛吃”，这些坏习惯你有吗？

现代年轻人工作繁忙，“早饭不吃、晚饭猛吃”是已成为不少上班族的饮食方式。殊不知，省略早餐可能会伤胆，晚上吃太多可能会导致夜食综合征，都会危害身体健康。

胆囊的主要作用是存储和浓缩由肝脏分泌出的胆汁，成年人每天分泌的胆汁量大约为800~1200毫升。在无进食的时候，分泌出来的胆汁经肝管转入胆囊内浓缩和贮存；进食的时候，食物进到小肠后，刺激胆囊收缩，排出胆汁帮助消化食物。而经常不吃早餐，胆囊里的浓缩胆汁排不出去，淤积在胆囊中，导致胆汁中的胆固醇浓度过高，会引起胆固醇结晶，逐渐形成胆结石。

那么，什么又是夜食综合征呢？夜食综合征是指晚饭和宵夜的卡路里摄入量占到一天卡路里摄入量25%以上的情况。一旦患有夜食综合征，那么即使是在半夜醒来，也会想吃什么就去吃什么。如果养成习惯，将易患跟肥胖相关的一系列疾病。

由此可见，积极调整生活状态，养成健康的饮食习惯很重要，建议日常可以注意以下几点：

1.吃早餐。一日三餐规律饮食可以促使胆囊定时收缩、排空，减少胆汁在胆囊中的停留时间，防止形成结石。

2.试着提早吃饭的时间。如果可以的话，睡觉2小时前内不要吃东西。

3.控制体重、合理饮食。肥胖更易导致胆结石的发生，所以要避免高脂肪、高热量的饮食习惯，多食用纤维素丰富的食物，改善胆固醇代谢，这样有助于预防结石的形成。

此外，如果因特殊原因不得不吃夜宵加餐，则需注意这些问题：

1.在食物的选择方面，应尽量避免食用对胃肠道产生较重负荷的食物，如高蛋白、煎炸类食物；建议选择粥、面、麦片等清淡食物。

2.要注意控制夜宵食量，不宜吃得太饱，否则会给胃肠道带来明显负担，引发一系列健康隐患。

3.要注意控制吃夜宵的时间，不宜吃完了马上就睡。

本文由解放军第三七一医院消化内科副主任医师武新胜进行科学性把关。